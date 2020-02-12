Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел прием граждан в Вороново

Источник материала: Вороновская газета





Работу в округе в качестве депутата недавно избранного Парламента А.И. Маркевич начал с районного центра. В прошлом созыве он побывал в каждом сельском Совете, жители района имели возможность обратиться к нему лично со своими вопросами или нерешенными проблемами.







В этот раз на прием к депутату пришли пенсионеры из Вороново, когда-то участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по линии МВД. Как известно, в середине 1990-х действие некоторых льгот для ликвидаторов было приостановлено.

— Раньше можно было воспользоваться льготами при покупке лекарств. Но по молодости как-то и необходимости в этом не было. А теперь и возраст дает о себе знать, и перенесенное облучение, наверное. В аптеку часто ходить доводится. Лекарства стоят недешево. Ожидается ли возобновление льгот на покупку лекарств для ликвидаторов последствий на ЧАЭС? — такой вопрос-просьбу адресовали депутату вороновчане.







Александр Иванович принял телефонный звонок от жительницы д. Клеткеники. Она интересовалась возможностью назначения мужу-трактористу досрочной пенсии по возрасту вместо досрочной льготной.

— Разберусь и проинформирую обратившихся, — коротко резюмировал депутат. — Вопросы, безусловно, стоящие внимания со стороны законодателей. Люди работали в сложных и неблагоприятных для здоровья условиях, поэтому могут претендовать на определенные преференции.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

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