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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел прием граждан в Вороново

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел прием граждан в Вороново

Работу в округе в качестве депутата недавно избранного Парламента А.И. Маркевич начал с районного центра. В прошлом созыве он побывал в каждом сельском Совете, жители района имели возможность обратиться к нему лично со своими вопросами или нерешенными проблемами.


Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел прием граждан в Вороново

В этот раз на прием к депутату пришли пенсионеры из Вороново, когда-то участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по линии МВД. Как известно, в середине 1990-х действие некоторых льгот для ликвидаторов было приостановлено.  

Раньше можно было воспользоваться льготами при покупке лекарств. Но по молодости как-то и необходимости в этом не было. А теперь и возраст дает о себе знать, и перенесенное облучение, наверное. В аптеку часто ходить доводится. Лекарства стоят недешево. Ожидается ли возобновление льгот на покупку лекарств для ликвидаторов последствий на ЧАЭС? — такой вопрос-просьбу адресовали депутату вороновчане.


Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич провел прием граждан в Вороново

Александр Иванович принял телефонный звонок от жительницы д. Клеткеники. Она интересовалась возможностью назначения мужу-трактористу досрочной пенсии по возрасту вместо досрочной льготной.

 — Разберусь и проинформирую обратившихся, — коротко резюмировал депутат. — Вопросы, безусловно, стоящие внимания со стороны законодателей.  Люди работали в сложных и неблагоприятных для здоровья условиях, поэтому могут претендовать на определенные преференции.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

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Теги: Гродно
 
 
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Работу в округе в качестве депутата недавно избранного Парламента А.И. Маркевич начал с районного центра. В прошлом созыве он побывал в каждом сельском Совете,...
 
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