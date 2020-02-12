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В Солигорском районе Citroen насмерть сбил мужчину

12.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Солигорском районе Citroen насмерть сбил мужчину

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Солигорском районе, сообщили в УГАИ МВД, пишет TUT.BY.

Смертельный наезд произошел 11 февраля, в 19.20. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Citroen ехал по трассе Махновичи — Хоростово — Навина в сторону деревни Раховичи. На 18-м километре дороги он сбил 63-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.



 
 
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Смертельный наезд произошел 11 февраля, в 19.20. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Citroen ехал по трассе Махновичи — Хоростово — Навина в сторону...
 
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