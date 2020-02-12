«Звуки превосходства». В США показали видео испытаний самого дорогого вертолета в мире

Источник материала: Tut.by

Американские морпехи поделились видео под названием «Звуки превосходства». Ролик посвящен испытаниям вертолета CH-53K King Stallion, прошедшим на военно-морской базе NAS Pax River. Об этом пишет defence-blog.

Вертолет CH-53K изготовлен по заказу Корпуса морской пехоты США и в будущем станет основным военно-транспортным средством этого соединения — всего планируется закупить до 200 машин. «Королевский жеребец» (так переводится название вертолета с английского) может поднимать до 16 тонн грузов (на внешней подвеске или внутри) или 55 пассажиров. CH-53K умеет транспортировать войска, эвакуировать раненых, проводить поисково-спасательные операции.

Машину ведут два пилота, до трех стрелков может обеспечивать круговую оборону вертолета (на кадрах видео показана, в частности, работа одного из пулеметчиков). Высокую живучесть машине дает также броня и системы активной защиты (на видео их работа также продемонстрирована).

Еще одной особенностью CH-53K является его высокая цена — даже при серийном выпуске каждая машина стоит порядка 87 миллионов долларов, а первые экземпляры обходились до 130 миллионов долларов за штуку. Это сравнимо с ценой на истребители пятого поколения F-35 разных модификаций — и делает King Stallion самым дорогим вертолетом в мире .