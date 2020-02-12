В Могилеве планируют построить туристический комплекс над Днепром

Источник материала: Асiповiцкi край

Туристический комплекс на берегу Днепра планируют построить в Могилеве. Проект представил начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома Владимир Скачек.

«Будущий комплекс будет построен в парке Подниколье. Он разместится на берегу Днепра, а терраса будет расположена прямо над водой. Здание будет трехэтажным, что позволит распределить потоки гостей», — рассказал Владимир Скачек.

Площадь будущей застройки составит 1555 кв.м, площадь террасы — 1850 кв.м. На первом этаже комплекса будет ресторан, три банкетных зала разных размеров, кухня и крытая зона разгрузки. На втором этаже разместятся гостиничные номера двух классов: стандарт и люкс. Третий этаж будет административным.





«В проект входит не только создание самого туристического комплекса, но и благоустройство территорий. Парк Подниколье сейчас — одно из самых популярных мест в городе как у могилевчан, так и у наших гостей. Появление нового и необычного здания станет одним из этапов развития могилевского парка и сделает его еще более привлекательным», — отметил Владимир Скачек.





На данный момент управление архитектуры и градостроительства с инвестором готовят необходимый пакет документов для реализации проекта. Приступить к работам планируют уже в этом году.

Фото Управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома

Источник: БЕЛТА