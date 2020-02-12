Теперь нельзя бить детей. Власти придумали, как должны вести себя беларуские учителя

Источник материала: KYKY

В конце января стало известно, что в очередной гомельской школе произошло ЧП: 47-летняя педагог травмировала ученицу третьего класса, из-за чего та, как утверждали СМИ, попала в больницу с надорванным ухом. Родители пожаловались в милицию, началась проверка, а министр образования Игорь Карпенко сказал, что ведомство разработало этический кодекс для учителей. Документ якобы должен уменьшить конфликты в школах, которые, со слов чиновников, в последнее время слишком часто попадают в СМИ. TUT.by изучил проект кодекса и выбрал самое интересное.

Проект документа состоит из четырех частей. Здесь прописано, какими должны быть отношения между наставниками и учениками, а также учителями и законными представителями детей. Так, учителей просят не обсуждать в интернете свое место работы и коллег. Не злоупотреблять служебным положением, не требовать от обучающихся или их законных представителей услуг, одолжений и вознаграждений за свою работу. Не допускать коррупции.

На работе педагогам рекомендуют поддерживать уважительные и доверительные отношения. Исключить оценки и высказывания, унижающие коллег, детей или их родителей. Одежда – делового стиля. Педагогам, считают авторы документа, стоит спокойно воспринимать критику, уметь признавать свои ошибки, корректно разрешать спорные вопросы в частной и общественной жизни.

Работа учителя, написано в проекте документа, должна строиться на «основе безусловного уважения достоинства и неприкосновенности личности обучающихся». Педагоги не должны размещать в интернете информацию, которая могла бы причинить вред здоровью и развитию детей. Выставляя оценки, учителю стоит быть объективным, не подвергать школьников публичной критике и хранить их секреты. Нельзя применять к детям физическое, моральное или психологическое насилие.

При этом в общении с родителями учителям стоит вести себя открыто и уважительно. Не разглашать информацию, которой делятся дети о своих родителях, и наоборот. Не допускать, чтобы финансовая и иная поддержка, которую оказывают школе законные представители, влияла на отношение учителей к ним.

Также педагоги должны защищать свой авторитет и авторитет коллег. Не унижать их в присутствии детей и родителей, не обсуждать с ними недостатки других сотрудников коллектива. Образ жизни учителя должен быть таким, чтобы не наносить ущерба престижу профессии, отношениям с детьми и их родителями. Педагогу рекомендуют не допускать нетактичное вмешательство в личную жизнь коллег. Не следует ему проявлять зависть и недоброжелательность, а также высказывать обвинения в несостоятельности коллег.