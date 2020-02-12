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Департамент охраны информирует: прямая телефонная линия
12.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
15 февраля начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет прямую телефонную линию. С 9 до 12 часов по тел. (8-0222) 64 – 33 – 10 задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы.
Время проведения прямой телефонной линии с 09.00 до 12.00.
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15 февраля начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет...
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