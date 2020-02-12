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Ультиматум: Эрдоган обвинил Сирию и российских военных в нападении на мирных жителей
12.02.2020 16:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его войсками российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Сирии выставлен ультиматум.
«В Идлибе режим Асада, действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», - заявил Эрдоган.
Лидер Турции предупредил, что, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, республика будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет, передает Reuters.
«Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», - заявил Эрдоган.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с его войсками российских военных в нападении на мирных жителей в...
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