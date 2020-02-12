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Бьорндален, Фишер, Сашурин. Показываем, как сейчас выглядят звездные биатлонисты 90-х
Источник материала: Tut.by
Накануне старта чемпионата мира в Антхольце SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить звездных биатлонистов, за которых вы болели еще в 90-х. Показываем, как за 20 и более лет изменились Уле-Эйнар Бьорндален, Свен Фишер, Вадим Сашурин и другие легенды той эпохи.
Фото: Reuters, «Биатлон-Онлайн», TUT.BY, личные страницы в Instagram.
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За день до старта чемпионата мира в Антхольце SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить звездных биатлонистов, за которых вы болели еще в 90-х. Показываем, как за 20 и более лет...
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