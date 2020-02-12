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Минобороны РФ: количество высокоточных крылатых ракет в России выросло в 30 раз за восемь лет
Источник материала: Tut.by
Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии в период с 2012 года увеличилось более чем в 30 раз, а количество их носителей — более чем в 12 раз. Об этом
«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30 [раз]. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов», — сообщил министр.
Он также напомнил, что в войска начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве уже находятся системы вооружения на новых физических принципах.
«В процессе боевой учебы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск», — добавил Шойгу.
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А число носителей за тот же срок увеличилось в 12 раз.
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