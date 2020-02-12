Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил около $250 млн

Источник материала: Аргументы и факты

Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил более $250 млн. Темп роста – 114,9% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили на итоговой коллегии Минспорта.

По данным Госпогранкомитета, численность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 году, составила более 4 млн 924 тыс. При этом с начала действия безвизового режима (по указу от 9 января 2017 года) им воспользовались более 350 тыс. человек из 70 стран. В 2019 году их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, после вступления в силу указа об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, объединившего две безвизовые зоны в единую «Брест – Гродно», безвизовым въездом на эту территорию воспользовались 31 тыс. человек из 42 стран.