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Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил около $250 млн

12.02.2020 17:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил около 0 млн
Фото из открытых источников

Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил более $250 млн. Темп роста – 114,9% к аналогичному периоду 2018 года, сообщили на итоговой коллегии Минспорта.

Экспорт туристических услуг Беларуси в 2019 году составил около 0 млн Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic

По данным Госпогранкомитета, численность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 году, составила более 4 млн 924 тыс. При этом с начала действия безвизового режима (по указу от 9 января 2017 года) им воспользовались более 350 тыс. человек из 70 стран. В 2019 году их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, после вступления в силу указа об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан, объединившего две безвизовые зоны в единую «Брест – Гродно», безвизовым въездом на эту территорию воспользовались 31 тыс. человек из 42 стран.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Темп роста – 114,9% к аналогичному периоду 2018 года.
 
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