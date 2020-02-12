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«Женщины – наше вдохновение». «Воплі Відоплясова» выступят 8 марта в Минске

12.02.2020 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Женщины – наше вдохновение». «Воплі Відоплясова» выступят 8 марта в Минске
Фото из открытых источников

Украинская рок-легенда «Воплі Відоплясова» готовит для прекрасных минчанок специальную праздничную программу: 8 марта на сцене «Prime Hall» («Прайм Холл») музыканты устроят особенный рок-н-ролльный концерт.

«Воплі Відоплясова» не зря называют легендой украинской рок-сцены и основателями украинского рок-н-ролла и этно-рока, ведь именно они стали первыми рокерами, исполняющими песни на украинском языке. За более чем 30-летнюю творческую деятельность большинство песен «ВВ» уже можно считать народными, ведь такие хиты, как «Весна», «Танцi», «День народження», знают сотни тысяч людей во всем мире. Каждое выступление «ВВ» - это полноценный театральный перформанс.

Олег Скрипка: «Весна — это самое романтическое время года! Мы будем рады поздравить дорогих зрительниц в Беларуси и отыграть концерт непосредственно 8 марта. Потому что всё в этой жизни мы делаем ради женщин! Они — наше главное вдохновение!». Стоит заметить, что треки «Танцi» и «Краіна Мрій» переведены на белорусский язык и всегда на выступлениях в Беларуси исполняются на «мове». Так что лидера группы Олега Скрипку можно смело назвать послом украинской культуры в Беларуси и белорусской – в Украине.

  • 8 марта, Prime Hall. Начало в 20:00

Билеты можно приобрести у билетных операторов, в кассах города, на сайте primehall.by.

 
 
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Украинская рок-группа готовит для прекрасных минчанок специальную праздничную программу.
 
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