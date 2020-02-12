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Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Валентина Константиновна Бегеба
12.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предварительная запись на прием будет осуществляться 13 февраля с 9.00 до 17.00 по телефону 8-0165-31-71-42.
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> 17 февраля с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 53 (4-й этаж), проведет прием граждан депутат Палаты представителей Национального...
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