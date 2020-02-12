Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Валентина Константиновна Бегеба

Источник материала: Полесская правда



17 февраля с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 53 (4-й этаж), проведет прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пинскому сельскому избирательному округу № 15 Валентина Константиновна Бегеба.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 13 февраля с 9.00 до 17.00 по телефону 8-0165-31-71-42.