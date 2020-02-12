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Антитренды весны. Какую обувь лучше не покупать

12.02.2020 17:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Антитренды весны. Какую обувь лучше не покупать

фото: cosmo.ru

Обновляя гардероб к весне, стоит прислушаться к мнению стилистов. Этим моделям обуви не место в гардеробе.

Ugly sneakers

Блогеры задали моду на них несколько сезонов назад, отмечает Cosmopolitan. Несмотря на всб критику, модницы продолжали скупать их…. До тех, пор, пока они, наконец, всем не надоели. В новом сезоне их точно ненужно покупать. На смену пришли аккуратные базовые кеды, как в весенних коллекциях у Celine или Marine Serre.


Кроссовки на танкетке

Смотрится эта обувь на ногах неестественно и к тому же мало с какими нарядами хорошо сочетается. Если хочется прибавить роста, лучше остановить выбор на к кроссовках или кедах с утолщенной подошвой.


Туфли на шпильке и платформе

Дамы, которые желают добавить как можно больше длины ногам, наверное,  не перестанут их покупать никогда. Хотя мало кого может украсить неуверенная поступь. Не стоит впадать в крайности. Классика сегодня — это каблук максимум 10 сантиметров. Еще лучше – 5: такой каблук и смотрится неплохо, и стопу не нагружает. Что касается платформы, этой весной она снова актуальна — идеи для вдохновения можно поискать в коллекциях Gucci или Chloe.


Замшевые ботфорты

Все еще попадаются на улицах городов, а ведь их время ушло еще в 2000-х. Вместо них выбираем замшевые сапоги в стиле 70-х на шнуровке, но яркого цвета: фуксия, голубой или горчичный, как у Miu Miu, Gucci и Altuzarra, чтобы поставить акцент.


Пластиковая прозрачная обувь

Давно не модна. Во-первых, в фаворе экоматериалы. Во-вторых, нога в такой обуви не только чувствует себя некомфортно, но и выглядит странно: ну кому понравятся сжатые непонятным образом пальцы?!


Плоские сандалии

Вместо нее дизайнеры советуют выбирать модели на платформе – кстати, это и для стопы полезнее. Дизайн – лаконичный: минимум деталей, никакого декора! Еще одной модной альтернативой на теплую погоду могут стать вьетнамки, которые мы будем носить не только на пляже, но и в городе. Лучшие примеры можно поискать у Givenchy и Jil Sander.


Балетки с круглым носом

Даже самые женственные платья выглядят с ними слишком просто, а многие и вовсе надевают их со скинни-джинсами (привет 2000-е!). Вместо них выбираем плетеные сандалии с многочисленными ремешками, как у Isabel Marant, Proenza Schouler, или босоножки в спортивном стиле на ровной платформе, как у Chanel и Prada.


 
 
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Обновляя гардероб к весне, стоит прислушаться к мнению стилистов. Этим моделям обуви не место в гардеробе.
 
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