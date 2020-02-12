Семидесятый день рождения отметил Фёдор Петрович Корольчук

Источник материала: Полесская правда



Вчера отметил семидесятый день рождения Федор Петрович Корольчук. Со знаменательным событием юбиляра спешили поздравить многие. Ничего удивительного в этом нет, ведь с именем Федора Петровича неразрывно связана история сферы образования Пинского района и не только.

Председателем районного Совета депутатов Федор Петрович был избран в 2007 году и занимал эту должность по 2014 год. Но до этого был долгий трудовой путь: после окончания Пинского индустриально-педагогического техникума начинал мастером Берестовицкого СПТУ-137, далее служба в армии, после которой довелось поработать и линейным механиком ДСУ № 4 в Пинске, и учителем труда и физкультуры Житновичской восьмилетней школы, и инспектором отдела образования Пинского райисполкома, председателем исполкома Молотковичского сельского Совета народных депутатов, инструктором отдела пропаганды и агитации Пинского райкома КПБ, заведующим кабинетом политпросвещения РК КПБ. К слову, в отдел образования он еще вернется годы спустя, только уже в качестве заведующего и проработает там 12 лет, вплоть до назначения на должность заместителя председателя райисполкома. Итого тридцать лет на руководящей работе, наполненных реальными делами, решением больших и маленьких проблем, планами на будущее и радостью их воплощения в жизнь.

Федор Петрович Корольчук считает себя счастливым человеком – позади у него достойно прожитые на родной земле семь десятков лет, рядом любимая семья, радуют юбиляра своими успехами дочери и внуки. Его сердце по-прежнему наполнено надеждами, молодым задором и желанием быть полезным окружающим.

Екатерина МАЙСКАЯ