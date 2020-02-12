Интеграция инвалидов через физическую культуру и спорт

Источник материала: Новости Дзержинска

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации людей с инвалидностью и их интеграции в обществе, также как интеграция через трудовую деятельность и образование.

Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только, как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений. Это мощный стимул восстановления, или установления контакта с окружающим миром. Таким образом, физкультура и спорт облегчают и ускоряют возвращение инвалидов в общество, способствуют признанию их как равноправных граждан. Существуют виды спорта и игры, в которых инвалиды могут принимать участие наравне со здоровыми людьми (например, сидя в креслах-колясках стрелять из лука, играть в кегли, настольный теннис и др.).

Физическая культура и спорт противодействуют тому ненормальному психологическому и антисоциальному поведению, которое часто возникает на почве инвалидности. Целью физкультуры и спорта является развитие самодисциплины, самоуважения, духа соревнования и дружбы, т.е. тех характерных качеств, которые имеют существенное значение для интеграции людей с инвалидностью в обществе. Другими словами, физкультура и спорт в значительной степени «способствуют освобождению человека с инвалидностью из плена изоляции, в котором он прозябал многие столетия из-за недостаточного понимания и отрицательной реакции окружающих его людей».















