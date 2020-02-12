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В Костюковичском районе Renault вылетел в кювет: водитель в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Костюковичском районе 11 февраля в кювет вылетел Renault. Водитель с травмами в реанимации,
ДТП произошло в 10.50 на 10-м километре дороги Печары — Волоськовня — Низьки. За рулем Renault был 23-летний житель агрогородка Шарейки. На опасном повороте он не учел того, что шел мокрый снег, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.
С травмами водителя увезли в районную больницу.
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Дорога была скользкой - шел мокрый снег.
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