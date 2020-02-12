В Костюковичском районе Renault вылетел в кювет: водитель в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Костюковичском районе 11 февраля в кювет вылетел Renault. Водитель с травмами в реанимации, сообщает УВД Могоблисполкома.





ДТП произошло в 10.50 на 10-м километре дороги Печары — Волоськовня — Низьки. За рулем Renault был 23-летний житель агрогородка Шарейки. На опасном повороте он не учел того, что шел мокрый снег, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.

С травмами водителя увезли в районную больницу.