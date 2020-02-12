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В РОВД Гомеля произошло ЧП. Погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП со смертью человека.
Как
Материалы проверки, среди которых записи с камер видеонаблюдения, были переданы в УСК по Гомельской области.
Случившемуся будет дана правовая оценка. Уточняются подробности произошедшего.
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Новости Беларуси. В Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП со смертью человека. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
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