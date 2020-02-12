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В РОВД Гомеля произошло ЧП. Погиб человек

12.02.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП со смертью человека. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось днем 11 февраля. 

Материалы проверки, среди которых записи с камер видеонаблюдения, были переданы в УСК по Гомельской области. 

Случившемуся будет дана правовая оценка. Уточняются подробности произошедшего.  

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП со смертью человека.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, происшествие...
 
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