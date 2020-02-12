«БЕЛДЖИ» объявил цены и комплектации своей новинки - кроссовера Geely Coolray

Источник материала: Tut.by

Сегодня официально стартовали продажи давно ожидаемой новинки завода «БЕЛДЖИ» — кроссовера Geely Coolray. Уже завтра первые автомобили появятся в шоурумах дилеров. Стали известны цены и варианты комплектаций Coolray.





Топовая версия Flagship осталась именно такой, какой ее представили журналистам еще несколько месяцев назад. Среди отличительных особенностей — панорамная крыша, спортивный обвес, отделка корпусов зеркал «под карбон». Есть в списке оснащения автопарковщик и камеры кругового обзора. Ее стоимость — 43 900 рублей.

Базовая версия окажется чуть проще — без обвеса и «панорамы», у нее будет климат-контроль, полный электропакет, мультимедийная система с цветным экраном. Но не будет полностью светодиодных фар — только ДХО. Заявленный ценник — 40 900 рублей.

Что касается техники, то независимо от комплектации под капотом будет установлена безальтернативная связка из 1,5-литрового турбомотора и 7-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Средний расход обещают на уровне 6,1 литра.

— В течение 2020 года уровень локализации модели Coolray доведут до 50%, — рассказал директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский. — Ни одна нынешняя модель не будет снята с производства, просто количество выпущенных авто будет регулироваться. Если вырастет спрос на одну модель, значит будет сокращено производство другой.

Еще одна хорошая новость состоит в том, что специальная кредитная программа будет распространяться и на эту модель. Пока Geely Coolray производится методом крупноузловой сборки, но если модель будет популярной, то ее поставят на конвейер, со сваркой и окраской кузова.