Bloomberg: Путин меняет конституцию из-за отказа Лукашенко объединяться с Россией

Два неназванных чиновника сообщили изданию, что на переговорах в декабре Путин пытался убедить Лукашенко вернуть к жизни подписанный 20 лет назад договор о Союзном государстве и реализовать его до конца. Объединение России и Беларуси позволило бы Путину остаться у власти, став руководителем нового государства, когда его президентский срок закончится в 2024 году.





Однако Лукашенко был категорически против, говорят источники. Позже, на интервью Алексею Венедиктову в конце декабря, президент Беларуси заявил, что никогда не будет участвовать в объединении государств.





«Ради того, что мне где-то в России дадут должность в парламенте? Слушайте, какая дикость, какая глупость! Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят, этого не будет. […] Как, создав свое дитя, я его могу похоронить?» — сказал он тогда, добавив, что союзнических отношений это не отменяет.





Поскольку «план А» не сработал, российскому президенту и пришлось внезапно объявить об изменении конституции РФ и распустить правительство.





По мнению Глеба Павловского, который был советником в Кремле с 2000 по 2011 год, Путину, считающему себя мировым лидером, очень трудно отстраниться от роли президента. И хотя конституционные поправки позволят ему сохранить часть власти, Беларусь остается «идеальным вариантом», считает аналитик.





Теперь, пишет издание, президент Беларуси расплачивается за отказ Путину: поставки нефти из России сократились на три четверти и могут прекратиться совсем, если Лукашенко не захочет покупать ее по рыночным ценам, говорят неназванные чиновники в Москве. (Отметим, что беларусская сторона публично заявляет о том, что просит поставлять нефть именно по рыночным, а не завышенным ценам. На последних переговорах 8 февраля сторонам частично удалось найти общий язык по вопросам поставок).





Такая ситуация угрожает экономике Беларуси, что вдвойне нежелательно для Лукашенко перед президентскими выборами, сказал Blooomberg Дмитрий Крук, старший научный сотрудник BEROC.





«Покупка нефти по мировым ценам — это примерно на 20% дороже поставок из России в прошлом году. Это может стать серьезным шоком и окажет заметное влияние на экономику в течение нескольких месяцев, что вряд ли приемлемо [для Лукашенко] в политическом плане», — полагает аналитик.





Лукашенко приходится искать альтернативные источники поставок нефти, в том числе в ход идет улучшение отношений с США. Его подтвердил визит в Минск госсекретаря Майкла Помпео, который пообещал продать Беларуси нужное количество нефти по конкурентным ценам. На сегодня контракты с американцами еще не подписаны, но есть данные о заключении соглашений насчет возможных сделок. Тем временем поддержка России в беларусском обществе значительно снизилась.





И все же Беларусь остается важнейшим звеном в путинской идее расширения Таможенного союза, пишет Blooomberg. Она продолжает активно сотрудничать с Россией в военной сфере и разведке. В свою очередь, у Лукашенко остается лишь три основных козыря, которые он может разыграть в случае усиления давления России: ограничить или перекрыть транзит энергоносителей на Запад, саботировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве и отказать России в продолжении аренды площадок для военных баз в Беларуси.





«Однако основной вопрос заключается в том, насколько последовательно Лукашенко сможет придерживаться этих позиций, если Россия окажет устойчивое экономическое и политическое давление», — сказал аналитик EAST Center и iSANS Андрей Елисеев.