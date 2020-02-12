Новый тренд: блогеры в Instagram пиарят полуобнажённые фото коронавирусом

Источник материала: KYKY

В китайском коронавирусе нет ничего хорошего, а еще несколько дней назад от инфошума вокруг эпидемии было просто не укрыться. Но динамика заражений, к счастью, идет на понижение, а вместе с этим – сбавляется градус безумия в публикациях прессы. Однако инфекция добралась и до инстаграма. Здешние блогеры не теряют надежд нарастить аудиторию с помощью такой тиражируемой темы едва начавсшегося года – и не скупятся промить собственные полуобнаженные фотографии хэштегом #coronavirus (это же слово на русском тоже гарантирует успех). И если некоторые «лидеры мнений» на самом деле рассказывают истории о Китае и сложностях перелетов по Азии, то другие ставят хэштег под все подряд. Мы сходили в соцсеть, чтобы посмотреть, как это выглядит.