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Новый тренд: блогеры в Instagram пиарят полуобнажённые фото коронавирусом

12.02.2020 18:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В китайском коронавирусе нет ничего хорошего, а еще несколько дней назад от инфошума вокруг эпидемии было просто не укрыться. Но динамика заражений, к счастью, идет на понижение, а вместе с этим – сбавляется градус безумия в публикациях прессы. Однако инфекция добралась и до инстаграма. Здешние блогеры не теряют надежд нарастить аудиторию с помощью такой тиражируемой темы едва начавсшегося года – и не скупятся промить собственные полуобнаженные фотографии хэштегом #coronavirus (это же слово на русском тоже гарантирует успех). И если некоторые «лидеры мнений» на самом деле рассказывают истории о Китае и сложностях перелетов по Азии, то другие ставят хэштег под все подряд. Мы сходили в соцсеть, чтобы посмотреть, как это выглядит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alena

 
 
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В китайском коронавирусе нет ничего хорошего, а еще несколько дней назад от инфошума вокруг эпидемии было просто не укрыться. Но динамика заражений, к счастью, идет...
 
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