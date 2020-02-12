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Японский долгожитель попал в Книгу Гиннесса

12.02.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Японии, которому исполнилось 112 лет, признан старейшим мужчиной на планете. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.


Фото: kyodonews.net
Японец родился 5 марта 1907 года

Японский долгожитель Титэцу Ватанабэ, которому сейчас 112 лет, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой мужчина в мире, сообщает Kyodo News.

Ватанабэ получил соответствующее свидетельство Книги Гиннесса. Документ ему вручили в доме престарелых в Ниигате, где он проживает.

Как отмечают работники учреждения, у долгожителя хорошее здоровье.

Мужчина появился на свет 5 марта 1907 года в семье фермеров. В 20 лет он переехал на Тайвань и провел там 18 лет. После Второй мировой войны он вернулся в Японию и до пенсии работал государственным служащим.

У него пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.
 
До Титэцу Ватанабэ самым пожилым человеком в мире называли японца Масадзо Нонака с острова Хоккайдо. Он скончался 20 января 2019 года в 113-летнем возрасте.

 
 
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Житель Японии, которому исполнилось 112 лет, признан старейшим мужчиной на планете. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
 
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