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«Шахтер» второй турецкий сбор начал с победы над тульским «Арсеналом»

12.02.2020 19:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Солигорский «Шахтер» на втором турецком сборе провел первый спарринг против тульского «Арсенала» и победил со счетом 3:2.


Фото: ФК «Шахтер»

«Арсенал» открыл счет в начале матча, но «горняки» довольно быстро смогли отыграться, отличился Юрий Кендыш. А с середины первого тайма белорусы перехватила инициативу и к перерыву уверенно вели в счете — 3:1. Дублем отметился Дарко Бодул.

Вторая половина началась с гола «Арсенала»: Чаучич откликнулся на передачу с левого края и уверенно переправил мяч в ворота Гутора.

В двух ответных атаках сначала Лулаку, а затем и Бодул имели шансы, чтобы забить, но Аздрен пробил головой в руки вратарю, а Дарко немного не попал в створ ударом с линии штрафной.

Прекрасный момент сравнять счет был у Костадинова, но Гутор отразил его удар с близкой дистанции.

«Арсенал» больше владел мячом, а «Шахтер» действовала на контратаках. Однако явных моментов, чтобы отличиться, не имели ни те, ни другие вплоть до самой концовки.

«Шахтер»: Гутор (к), Бурко (Антич, 75), Политевич, Сачивко (Хадаркевич, 58), Матвейчик, Кендыш, Селява (Подстрелов, 65), Булычев (Сзоке, 46), Диасамидзе, Лулаку (Хващинский, 75), Бодул (Шиндагоридзе, 64).

«Арсенал» (Тула): Нигматулин, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Комбаров (Ковалев, 75), Чаушич, Костадинов, Ломовицкий, Лесовой, Луценко (Минаев, 73).

Голы: 0:1 — Луценко (18). 1:1 — Кендыш (28, пас — Бодул). 2:1 — Бодул (35). 3:1 — Бодул (45, пас — Диасамидзе). 3:2 — Чаушич (48).

На сборе «Шахтер» сыграет еще против украинского «Колоса» 15 февраля, грузинской «Дилы» 18 февраля и 21 февраля завершит программу спаррингов матчем против клуба из Туркменистана «Шагадам».

Напомним, ранее на сборе в Турции в первом спарринге «Шахтер» обыграл сербский «Спартак» — 2:0, во втором уступил польскому «Пясту» — 0:2, а в третьем обыграл грозненский «Ахмат» — 3:1.

4 марта «Шахтер» сыграет против брестского «Динамо» в матче за Суперкубок Беларуси. Игра пройдет на стадионе ФК «Минск» на улице Маяковского.

Как изменился «Шахтер» в межсезонье

Солигорский клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб, который изрядно пошумел с «Зарей» в Украине и Европе.

Команду усилил лучший вратарь Беларуси Александр Гутор, который перебрался к «горнякам» из брестского «Динамо». Пополнили ряды «кротов» защитник Сергей Политевич, сербский нападающий Игор Иванович, полузащитник Юрий Кендыш и защитник Роман Бегунов.

Но «Шахтер» покинули Элис Бакай, перешедший в Брест, Макс Эбонг, уехавший в «Астану», Юрий Ковалев, Николай Януш, Павел Рыбак. Два последних игрока перешли в «Ислочь». Александр Володько перешел в БАТЭ.

Еще в прошлом сезоне из «Шахтера» ушел Валерий Громыко. Вместе с Юрием Ковалевым он будет защищать цвета тульского «Арсенала».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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