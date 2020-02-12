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«Тренер сказал не расслабляться». «Цмоки-Минск» победили российскую «Нику»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели ответный четвертьфинальный матч Восточноевропейской женской баскетбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашнем паркете команда Андрея Вавлева встречалась с российской «Никой». Напомним, двумя неделями ранее в Сыктывкаре «драконы» добились победы – 75:69.
Ответная игра получилась менее интригующей: уже в первой четверти хозяйки площадки заработали солидное преимущество –18:5. К середине встречи подопечные Вавлева оторвались еще больше – 38:11. После большого перерыва баскетболистки «Ники» начали навязывать борьбу, но «Цмоки»» соперниц близко не подпустили. Итоговый счет – 70:59.
Эта победа гарантировало «Цмоки-Минск» выход в финал четырех Восточноевропейской женской баскетбольной лиги.
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» провели ответный четвертьфинальный матч Восточноевропейской женской баскетбольной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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