28 января 2020
15:00
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В Автобусном парке №1 г. Солигорска - новый руководитель.
Автор: Эдуард Кидяев.
Новым директором автопарка стал Владимир Захарчук, генерал-майор милиции запаса, которого солигорчане знают по работе в структуре МВД. В разные годы он возглавлял Солигорский РОВД и УВД Гомельского облисполкома.
Предыдущий генеральный директор Владимир Алешко ушел на пенсию в августе 2019 года.
СПРАВОЧНО:
Начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь – полковник милиции. Родился 20 апреля 1964 г. в д. Радагоща Новогрудского района Гродненской области. В 1986 году окончил Минскую специальную среднюю школу милиции им. М.В.Фрунзе МВД СССР, в 1991 году – Минскую высшую школу МВД СССР.
С 1982 по 1984 годы проходил службу в Вооруженных Силах, в 1986 году после окончания школы милиции пришел на службу в органы внутренних дел, которую проходил на различных должностях в уголовном розыске.
С 1993 по 2002 годы возглавлял уголовный розыск отдела внутренних дел Солигорского горрайисполкомов.
С 2002 по 2008 годы проходил службу в должностях первого заместителя начальника отдела внутренних дел Солигорского горрайисполкомов – начальника криминальной милиции и начальника этого же отдела внутренних дел.
В 2008 году назначен на должность первого заместителя начальника УВД Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции. С октября 2011 года — начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь.
В 2014-м полковник милиции Владимир Захарчук назначен начальником УВД Гомельского облисполкома.
2018 год — генерал-майор милиции Владимир Захарчук освобожден от должности начальника УВД Гомельского облисполкома и зачислен в распоряжение министра внутренних дел.
Владимир Захарчук был официальным представителем МВД в Посольстве Республики Беларусь в Литве и по совместительству в Латвии, Эстонии и Польше.
Награжден медалью «За безупречную службу» всех степеней.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"