В Автобусном парке №1 г. Солигорска — новый руководитель.

СПРАВОЧНО:



Начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь – полковник милиции. Родился 20 апреля 1964 г. в д. Радагоща Новогрудского района Гродненской области. В 1986 году окончил Минскую специальную среднюю школу милиции им. М.В.Фрунзе МВД СССР, в 1991 году – Минскую высшую школу МВД СССР.



С 1982 по 1984 годы проходил службу в Вооруженных Силах, в 1986 году после окончания школы милиции пришел на службу в органы внутренних дел, которую проходил на различных должностях в уголовном розыске.



С 1993 по 2002 годы возглавлял уголовный розыск отдела внутренних дел Солигорского горрайисполкомов.



С 2002 по 2008 годы проходил службу в должностях первого заместителя начальника отдела внутренних дел Солигорского горрайисполкомов – начальника криминальной милиции и начальника этого же отдела внутренних дел.



В 2008 году назначен на должность первого заместителя начальника УВД Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции. С октября 2011 года — начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Республики Беларусь.



В 2014-м полковник милиции Владимир Захарчук назначен начальником УВД Гомельского облисполкома.



2018 год — генерал-майор милиции Владимир Захарчук освобожден от должности начальника УВД Гомельского облисполкома и зачислен в распоряжение министра внутренних дел.



Владимир Захарчук был официальным представителем МВД в Посольстве Республики Беларусь в Литве и по совместительству в Латвии, Эстонии и Польше.



Награжден медалью «За безупречную службу» всех степеней.

