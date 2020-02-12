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В Администрации президента прокомментировали ситуацию с зарплатами бюджетников
Источник материала: Tut.by
В Администрации президента прокомментировали ситуацию с зарплатами работников бюджетных организаций, которым с 2020 года стали рассчитывать зарплаты по новой схеме. В случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций, заявил 12 февраля глава администрации Игорь Сергеенко во время посещения предприятия БЕЛДЖИ,
Игорь Сергеенко подчеркнул, что Администрация президента «держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией». По его словам, в случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций.
Бюджетники начали получать расчетники по январской зарплате, которую рассчитали
У некоторых из них в прошлом месяце сумма к выдаче
13 декабря Александр Лукашенко
Правительство ранее
Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.
Министры труда и финансов должны были до 10 февраля отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».
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В случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций, заявил 12 февраля глава администрации Игорь Сергеенко.
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