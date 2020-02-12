В Администрации президента прокомментировали ситуацию с зарплатами бюджетников

Источник материала: Tut.by

В Администрации президента прокомментировали ситуацию с зарплатами работников бюджетных организаций, которым с 2020 года стали рассчитывать зарплаты по новой схеме. В случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций, заявил 12 февраля глава администрации Игорь Сергеенко во время посещения предприятия БЕЛДЖИ, передает СТВ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Игорь Сергеенко подчеркнул, что Администрация президента «держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией». По его словам, в случае падения доходов спрос будет с руководителей организаций.

Бюджетники начали получать расчетники по январской зарплате, которую рассчитали по новой схеме . Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Кроме того, количество надбавок сократилось, но те, что остались, увеличились. Власти ранее неоднократно поясняли, что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.

У некоторых из них в прошлом месяце сумма к выдаче получилась меньше, чем в декабре. Так произошло , к примеру, в одной из детских спортивных школ Гомеля, где январские заработки оказались у многих работников заметно меньше, чем декабрьские. Работники написали письмо в Администрацию президента, а копию, как сообщается, в Минфин, Минспорта и туризма, Федерацию профсоюзов и КГК по Гомельской области. «Если наш труд до такой степени обесценился и специалисты в спорте больше не нужны, не проще ли об этом нам всем сказать напрямую, и мы бы пошли искать работу в других сферах?» — написали специалисты школы, обращаясь к Игорю Сергеенко.

13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

Правительство ранее предупредило руководителей бюджетных организаций и тех ведомств, у которых они находятся в подчинении, что они будут нести личную ответственность за допущение падения зарплат работников за январь в сравнении с декабрем прошлого года.

Совет министров поручил руководителям республиканских органов госуправления и других госорганизаций, которые находятся в подчинении у правительства, НАН Беларуси, председателям областных и Минского городского исполкома, а также главам администраций СЭЗ и индустриального парка «Великий камень» взять под строжайший контроль вопрос с зарплатами бюджетников.

Министры труда и финансов должны были до 10 февраля отчитаться о выполнении поручения, а при необходимости внести предложения «об ответственности кадров».