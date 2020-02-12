Имение Дворище. Часть 2. 1850-1870 гг.

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Ознакомиться с предыдущей частью можно тут: Имение Дворище. Часть 1. 1520-1850 гг.

В 1848-49гг Вандалин Пусловский продал Геранены Самуэлю Ланевскому Волку, Липнишки — бывшему председателю Новогрудского межевого апелляционного суда Александру Антоновичу Вольскому, а имение Дворище сдал А.А.Вольскому в аренду. На тот момент имение Дворище состояло из мызы Дворище, фольварков Трокели и Гуров, хуторов Владиславово и Божий Дар и 18 деревень. До 1855г имение Дворище числилось за Вандалином Пусловским, «…с согласия Палаты перешло во владение помещика Вольского по купчей крепости совершенной 3 февраля 1855 г с перенесением на Вольского тех самых прав и обязанностей, которые лежали на Пусловских» (3. Л.6 об), в том числе ежегодной выплаты в казну 5250 рублей.