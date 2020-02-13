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Водитель придумал лайфхак, как обойти (законно) проблемный светофор на Западном обходе
13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что светофор настроен довольно не оптимально, уже писали, сообщали и даже делали видосы, но пока ничего не поменялось. Это спуск с путепровода Западного обхода в сторону ул. Дворникова, там где
Вот видео, где обозначена проблема:
Так вот, водитель считает, что придумал способ, как "сломать систему" и законно разрулить ситуацию с возникающей задержкой. Предупреждаем, что это скорее индивидуальный способ, для массовых действий не совсем подходит, согласитесь.
Ну как вам идея? А может всё же подумать, как всё это оптимизировать и не "городить огород"?
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О том, что светофор настроен довольно не оптимально, уже писали, сообщали и даже делали видосы, но пока ничего не поменялось. Это спуск с путепровода Западного...
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