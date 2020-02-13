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Водитель придумал лайфхак, как обойти (законно) проблемный светофор на Западном обходе

13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О том, что светофор настроен довольно не оптимально, уже писали, сообщали и даже делали видосы, но пока ничего не поменялось. Это спуск с путепровода Западного обхода в сторону ул. Дворникова, там где недавно "положили" светофор.

Водитель придумал лайфхак, как обойти (законно) проблемный светофор на Западном обходе

Вот видео, где обозначена проблема:

Так вот, водитель считает, что придумал способ, как "сломать систему" и законно разрулить ситуацию с возникающей задержкой. Предупреждаем, что это скорее индивидуальный способ, для массовых действий не совсем подходит, согласитесь.

Ну как вам идея? А может всё же подумать, как всё это оптимизировать и не "городить огород"?

 
 
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  О том, что светофор настроен довольно не оптимально, уже писали, сообщали и даже делали видосы, но пока ничего не поменялось. Это спуск с путепровода Западного...
 
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