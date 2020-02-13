Парень из Лиды не может уехать из Китая из-за короновируса. У него закончилась виза и за каждый день „просрочки“ грозит около 70 долларов штрафа

Источник материала: Lida.Info





Дмитрий Кандиранда из Лиды и Ольга Кудряшева из Минска путешествуют уже десять месяцев. В начале января они приехали в Китай, и через 30 дней (столько белорусы могут находиться в этой стране без визы) планировали автостопом выехать во Вьетнам.

Однако не успели: границу закрыли. Денег на самолет нет, что делать дальше, они не знают. «Покинуть страну мы должны были еще 6 февраля. Теперь за каждый день „просрочки“ нам грозит около 70 долларов штрафа, — говорит Дмитрий. — Мы переживаем, что все это закончится депортацией или тюрьмой».

В Китай Ольга и Дмитрий приехали 8 января. Тогда, вспоминают, про коронавирус никто ничего не говорил. План у молодых людей был такой: посмотреть страну, а затем рвануть оттуда во Вьетнам.

— Белорусы могут находиться во Вьетнаме без визы 15 дней, затем выехать из страны на 30 дней, и опять вернуться туда на 15 дней, — вводит в курс дела Дмитрий. — До Китая мы уже были во Вьетнаме, поэтому снова вернуться туда могли только 6 февраля.

Ближе к этой дате молодые люди отправились к границе. Вирус уже распространился. Ольга и Дмитрий знали: границы с Россией, Монголией и Казахстаном закрыты. Про то, что в этом списке есть и Вьетнам, говорят, не слышали. В итоге на третьем блокпосте белорусов развернули и отправили обратно.

— Нам сказали, что нужно ехать в Наньнин и сообщить в миграционную службу, что мы не можем уехать из Китая, — рассказывает Дмитрий. — Чтобы помочь нам, полицейские даже поймали попутку, которая завезла нас в нужный город.

6 февраля на календаре был четверг. В полиции Наньнин, продолжает собеседник, им сказали, что до 10-го миграционная служба не работает, и предложили подождать.

— Если не сообщить в миграционную службу, что ты готов выехать из страны, но по не зависящим от тебя причинам нарушаешь визовый режим, то тебя ждут неприятности, — поясняет собеседник. — Каждый день просрочки — штраф 500 юаней, это около 70 долларов. К тому же я слышал, что если штраф будет 10 тысяч юаней, то могут отправить в тюрьму.

Ольга и Дмитрий заночевали в палатке, а на следующий день снова отправились в полицию. Хотели там воспользоваться душем — говорят, такое возможно.

Во время этого прихода, рассказывают, встретили офицера из руководства. Он сообщил, что 10-го миграционная служба в их городе не откроется, и посоветовал обратиться в консульство своей страны. Ближайшее было в Гуанчжоу. Вот только денег на билеты до Гуанчжоу у путешественников не было. Тогда, вспоминает Дмитрий, офицер сам оплатил им дорогу. В переводе на белорусские, отмечает турист, один билет на поезд обошелся в 50 рублей.

— Не думайте, что мы отправились в путешествие без средств, это не так, — дополняет друга Ольга. — Мы бюджетные туристы. Деньги на каждый день у нас рассчитаны, и мы стараемся не выходить за рамки этой суммы.

«Молодые люди ничего не нарушали, но так совпало, что границы закрыли»

Чтобы помочь путешественникам, консул пробовал связаться с миграционной службой, но она была закрыта. Ответа на вопрос, когда она начнет работать, дипломат тоже не получил.





— По словам консула, мы не единственные туристы, кто оказался в такой ситуации. Китайцы, объяснил специалист, знают об этой проблеме, поэтому тем, кто не успел вовремя улететь и покидает страну через аэропорт, идут навстречу и не просят платить штраф, — передает беседу Дмитрий. — Консул рассказал, что из Гуанчжоу летают самолеты в Москву, и посоветовал нам купить билеты на рейс. Вот только один квиток стоит 300 долларов, таких денег у нас нет.

В планах Дмитрия и Ольги попасть в Россию, но по земле. Когда они смогут это сделать, путешественники не знают. Чтобы хоть как-то подстраховать себя, ребята попросили у консула выписать документ, в котором сказано: обратиться в миграционную службу путешественники были готовы в срок. Документ им выдали — на русском и китайском языках.

— Я спросил консула, гарантирует ли эта бумага, что нам не дадут штраф при пересечении границы, — говорит Дмитрий. — Он ответил: нет. Мы переживаем, что нас ждут неприятности. Мы не просим денег на билеты и жилье, нам важно только, чтобы нам помогли решить вопрос с миграционной службой.

В Генеральном консульстве Беларуси в Гуанчжоу TUT.BY пояснили: с ситуацией Дмитрия и Ольги они знакомы и стараются помочь. Путешественникам выдали дипломатическую ноту. Однако гарантий, что документ поможет им на границе, у дипломатов действительно нет.

— Думаю, китайская сторона сама пока не знает, как их специалисты будут поступать в данном случае. На данный момент все ждут, что ситуация с вирусом стабилизируется, — рассказывает Александр Шалимов, консул Генерального консульства Беларуси в Гуанчжоу. — Информации, когда начнут работать китайские миграционные службы, нет, и нам даже не у кого уточнить, поможет ли нашим туристам данная дипломатическая нота. Мне кажется, все должно быть в порядке. Белорусские граждане, которые оказались в похожей ситуации в других регионах Китая, при содействии Генконсульства сейчас уезжают через аэропорт города Гуанчжоу, и проблем у них не возникает.

По словам дипломата, причина, по которой Ольга и Дмитрий не смогли вовремя покинуть Китай, уважительная.

— Молодые люди ничего не нарушали, но так совпало, что границы закрыли, — резюмировал собеседник.