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На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок

13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 19:45 часов. По предварительной информации: 19-летний брестчанин управлял автомобилем «Nissan» и двигался по улице Фруктовой.

На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок


На перекрестке с улицей Войкова водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ford», под управлением 28-летнего местного жителя.

На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок


В результате ДТП ребенок-пассажир доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок

Благодаря тому, что несовершеннолетний перевозился в детском удерживающем устройстве, он тяжёлых травм не получил.

Проводится проверка.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 19:45 часов. По предварительной информации: 19-летний брестчанин управлял автомобилем «Nissan» и двигался по улице Фруктовой. ...
 
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