На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 19:45 часов. По предварительной информации: 19-летний брестчанин управлял автомобилем «Nissan» и двигался по улице Фруктовой.







На перекрестке с улицей Войкова водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Ford», под управлением 28-летнего местного жителя.







В результате ДТП ребенок-пассажир доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.





Благодаря тому, что несовершеннолетний перевозился в детском удерживающем устройстве, он тяжёлых травм не получил.

Проводится проверка.