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На перекрестке Войкова и Фруктовой произошло ДТП, пострадал ребёнок
13.02.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 19:45 часов. По предварительной информации: 19-летний брестчанин управлял автомобилем «Nissan» и двигался по улице Фруктовой.
Благодаря тому, что несовершеннолетний перевозился в детском удерживающем устройстве, он тяжёлых травм не получил.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня около 19:45 часов. По предварительной информации: 19-летний брестчанин управлял автомобилем «Nissan» и двигался по улице Фруктовой. ...
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