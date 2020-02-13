Телефон вместо кошелька: в Беларуси создали выгодное приложение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали приложение, которое позволяет платить с помощью QR-кода, сообщает телеканал «МИР 24».

Программа разработали белорусские IT-специалисты совместно с банком. Такой способ сильно удешевит для государства финансовую инфраструктуру. Ведь оплата проходит внутри страны, и международные платежные системы не задействованы.

«Где-то мы будем экономить полпроцента, где-то – процент от суммы. Но когда это будут миллиарды транзакций, это будут миллионы долларов, которые мы сэкономим для экономики нашей страны. Все очень просто, легко и удобно, в то же время еще и экономика», – отметил член Совета по развитию цифровой экономики при Совете министров Республики Беларусь Олег Кондратенко.

Система уже работает в Гомеле и в Борисове. Там QR-кодом платят за проезд в транспорте.