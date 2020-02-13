Машина с пробегом в кредит. Подсчитали, сколько это будет стоить на самом деле

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе FINANCE.TUT.BY рассказывал об условиях кредитов на покупку нового авто. Сегодня разберемся, в каких банках и на каких условиях можно взять взаймы на подержанную машину.



Фото: Павел Мурашко

Мы не рассматривали партнерские программы банков, привязанные к определенному дилеру, салону или марке автомобиля. В этот раз нас интересовали кредиты на автомобили с пробегом на общих условиях.

Сегодня 7 банков выдают кредиты на б/у авто. Процентные ставки, срок и другие условия указаны в таблице.

Банк, кредит Срок; ставка; возраст авто Сумма кредита; обеспечение; комиссии Банк ВТБ, Авто без залога 13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9% От 2500 до 25 000 BYN; неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк, На приобретение автомобиля у автодилера до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто; 12,15% — в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет От 1000 BYN до 70% стоимости авто; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Белинвестбанк, На приобретение автомобиля 7 лет; 12,32% До 100% стоимости авто; неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах БПС-Сбербанк, Главная дорога со Сбербанком! до 7 лет; 12,32% не старше 10 лет От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте; в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN Приорбанк, Просто Авто до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32% До 24 900 BYN; неустойка; справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк, Автокредит «Автохит» 5 лет; 12,32%; не старше 8 лет От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк, Кредит на приобретение подержанного авто до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет До 70% стоимости авто; неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит; срок; ставка; возраст авто Сумма кредита; обеспечение; комиссии Банк ВТБ , Авто без залога; 13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9% От 2500 до 25 000 BYN; неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк, На приобретение автомобиля у автодилера; до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто; 12,15% в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет От 1000 BYN до 70% стоимости авто; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Белинвестбанк, На приобретение автомобиля; 7 лет; 12,32% До 100% стоимости авто; неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах БПС-Сбербанк, Главная дорога со Сбербанком! до 7 лет; 12,32%; не старше 10 лет От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте; в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN Приорбанк, Просто Авто; до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32% До 24 900 BYN; неустойка; справка о доходах за 3 месяца РРБ-Банк, Автокредит «Автохит»; 5 лет; 12,32%; не старше 8 лет От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца Франсабанк, Кредит на приобретение подержанного авто; до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет До 70% стоимости авто; неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Ключевые выводы о кредитовании б/у автомобилей:

стоимость кредитов на новое и подержанное авто не отличается. Ставки находятся в пределах 10−19,9%;

за 3 месяца ставки по кредитам на авто с пробегом снизились на 0,68−1,9 п. п.;

ставки по кредитам на авто с пробегом снизились на 0,68−1,9 п. п.; в целом предложений по б/у авто на рынке меньше, чем кредитов на новый автомобиль: 7 против 11 вариантов;

срок погашения автокредитов — от 1 до 5−7 лет. Банки не склонны выдавать кредиты на подержанное авто на длительный срок. Пример — Франсабанк . Банк кредитует новое авто на 7 лет, а авто с пробегом только на 5 лет;

. Банк кредитует новое авто на 7 лет, а авто с пробегом только на 5 лет; гарантия выполнения ваших обязательств по кредиту — неустойка, залог или поручительство. Хотя б/у авто менее интересно для банка в качестве залога. Например, в Белинвестбанке кредит на новую машину оформляется под залог. Авто с пробегом — под поручительство или гарантийный депозит;

кредит на новую машину оформляется под залог. Авто с пробегом — под поручительство или гарантийный депозит; в случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТОКАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;

страховать автомобиль не обязательно; Банк ВТБ и Белинвестбанк при определенных условиях готовы предоставить кредит без справки о доходах;

и при определенных условиях готовы предоставить кредит без справки о доходах; а вот банки, в которых не понадобится первоначальный взнос: Банк ВТБ , Белинвестбанк , Приорбанк и БПС-Сбербанк .

Сколько платить по кредиту

Предположим, что понравившийся нам автомобиль с пробегом стоит 8000 долларов в эквиваленте. Есть накопленные 2000 долларов, остальное — в кредит. Получается, у банка нужно одолжить около 13 тысяч рублей.

Если погашать кредит за 5 лет, то вот каким будет максимальный платеж и общая переплата. Банки расположены в порядке увеличения общей переплаты

Банк Максимальный платеж* Переплата за 5 лет Белагропромбанк 1-й — 341,82; 13-й — 318,19 4046,08 Белинвестбанк, БПС-Сбербанк 343,57 4065,74 Приорбанк 1-й — 276,21; 2-й — 290,94 4432,29 РРБ-Банк, Франсабанк 291,28 4467,98 Банк ВТБ (Беларусь) 1-й — 370,15; 4-й — 411,4 6399,75

Банк Максимальный платеж* Переплата за 5 лет Белагропромбанк 1-й — 341,82; 13-й — 318,19 4046,08 Белинвестбанк, БПС-Сбербанк 343,57 4065,74 Приорбанк 1-й — 276,21; 2-й — 290,94 4432,29 РРБ-Банк, Франсабанк 291,28 4467,98 Банк ВТБ (Беларусь) 1-й — 370,15; 4-й — 411,4 6399,75

*для некоторых кредитов рассчитаны 2 платежа: это связано с тем, что ставка по кредиту является переменной

Самый экономный вариант — автокредит Белагропромбанка . Он обойдется чуть дешевле за счет льготной ставки 12,15% в первые 90 дней. Общая переплата по кредиту при наших условиях составит 4 046,08 рубля.