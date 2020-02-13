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Машина с пробегом в кредит. Подсчитали, сколько это будет стоить на самом деле

13.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе FINANCE.TUT.BY рассказывал об условиях кредитов на покупку нового авто. Сегодня разберемся, в каких банках и на каких условиях можно взять взаймы на подержанную машину.


Фото: Павел Мурашко

Мы не рассматривали партнерские программы банков, привязанные к определенному дилеру, салону или марке автомобиля. В этот раз нас интересовали кредиты на автомобили с пробегом на общих условиях.

Сегодня 7 банков выдают кредиты на б/у авто. Процентные ставки, срок и другие условия указаны в таблице.

Банк, кредит

Срок; ставка; возраст авто

Сумма кредита; обеспечение; комиссии

Банк ВТБ,

Авто без залога

13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%

От 2500 до 25 000 BYN;

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах

Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера

до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто;

12,15% — в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет

От 1000 BYN до 70% стоимости авто;

поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля

7 лет; 12,32%

До 100% стоимости авто;

неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах

БПС-Сбербанк,

Главная дорога со Сбербанком!

до 7 лет; 12,32% не старше 10 лет

От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте;

в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN

Приорбанк,

Просто Авто

до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32%

До 24 900 BYN;

неустойка; справка о доходах за 3 месяца

РРБ-Банк,

Автокредит «Автохит»

5 лет; 12,32%; не старше 8 лет

От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца

Франсабанк,

Кредит на приобретение подержанного авто

до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет

До 70% стоимости авто;

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит; срок; ставка; возраст авто

Сумма кредита; обеспечение; комиссии

Банк ВТБ ,

Авто без залога;

13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%

От 2500 до 25 000 BYN;

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах

Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера;

до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто; 12,15% в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет

От 1000 BYN до 70% стоимости авто;

поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля;

7 лет; 12,32%

До 100% стоимости авто;

неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах

БПС-Сбербанк,

Главная дорога со Сбербанком!

до 7 лет; 12,32%; не старше 10 лет

От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте;

в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN

Приорбанк,

Просто Авто;

до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32%

До 24 900 BYN;

неустойка; справка о доходах за 3 месяца

РРБ-Банк,

Автокредит «Автохит»;

5 лет; 12,32%; не старше 8 лет

От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;

неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца

Франсабанк,

Кредит на приобретение подержанного авто;

до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет

До 70% стоимости авто;

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца

Ключевые выводы о кредитовании б/у автомобилей:

  • стоимость кредитов на новое и подержанное авто не отличается. Ставки находятся в пределах 10−19,9%;
  • за 3 месяца ставки по кредитам на авто с пробегом снизились на 0,68−1,9 п. п.;
  • в целом предложений по б/у авто на рынке меньше, чем кредитов на новый автомобиль: 7 против 11 вариантов;
  • срок погашения автокредитов — от 1 до 5−7 лет. Банки не склонны выдавать кредиты на подержанное авто на длительный срок. Пример — Франсабанк. Банк кредитует новое авто на 7 лет, а авто с пробегом только на 5 лет;
  • гарантия выполнения ваших обязательств по кредиту — неустойка, залог или поручительство. Хотя б/у авто менее интересно для банка в качестве залога. Например, в Белинвестбанке кредит на новую машину оформляется под залог. Авто с пробегом — под поручительство или гарантийный депозит;
  • в случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТОКАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;
  • Банк ВТБ и Белинвестбанк при определенных условиях готовы предоставить кредит без справки о доходах;
  • а вот банки, в которых не понадобится первоначальный взнос: Банк ВТБ, Белинвестбанк, Приорбанк и БПС-Сбербанк.

Сколько платить по кредиту

Предположим, что понравившийся нам автомобиль с пробегом стоит 8000 долларов в эквиваленте. Есть накопленные 2000 долларов, остальное — в кредит. Получается, у банка нужно одолжить около 13 тысяч рублей.

Если погашать кредит за 5 лет, то вот каким будет максимальный платеж и общая переплата. Банки расположены в порядке увеличения общей переплаты

Банк

Максимальный платеж*

Переплата за 5 лет

Белагропромбанк

1-й — 341,82; 13-й — 318,19

4046,08

Белинвестбанк, БПС-Сбербанк

343,57

4065,74

Приорбанк

1-й — 276,21; 2-й — 290,94

4432,29

РРБ-Банк, Франсабанк

291,28

4467,98

Банк ВТБ (Беларусь)

1-й — 370,15; 4-й — 411,4

6399,75

Банк

Максимальный платеж*

Переплата за 5 лет

Белагропромбанк

1-й — 341,82; 13-й — 318,19

4046,08

Белинвестбанк, БПС-Сбербанк

343,57

4065,74

Приорбанк

1-й — 276,21; 2-й — 290,94

4432,29

РРБ-Банк, Франсабанк

291,28

4467,98

Банк ВТБ (Беларусь)

1-й — 370,15; 4-й — 411,4

6399,75

*для некоторых кредитов рассчитаны 2 платежа: это связано с тем, что ставка по кредиту является переменной

Самый экономный вариант — автокредит Белагропромбанка. Он обойдется чуть дешевле за счет льготной ставки 12,15% в первые 90 дней. Общая переплата по кредиту при наших условиях составит 4 046,08 рубля.

 
 
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Банки не склонны выдавать кредиты на подержанное авто на длительный срок.
 
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