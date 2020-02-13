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Сюрприз для курсантов: арендуя машину ГАИ для пересдачи, придется возмещать ущерб за повреждения

13.02.2020 07:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении редакции AUTO.TUT.BY оказался интересный документ — договор курсанта одной из автошкол с ГАИ на оказание услуг по предоставлению учебного автомобиля для сдачи экзамена по вождению. Напомним, с февраля повторно сдать на права в Минске можно только на машине ГАИ. И вот в новом договоре возник пункт, которого нет в договорах на аренду машины автошколы.


Итак, исполнитель (в данном случае — ГАИ) по договору обязуется исполнить услугу по предоставлению автомобиля и предоставить автомобиль в технически исправном состоянии. Заказчик (читай — курсант) же несет полную материальную ответственность перед исполнителем за повреждение предоставленного учебного автомобиля. И в придачу — обязуется возместить ущерб в течение семи дней.

Но как же может курсант нести ответственность за повреждения автомобиля, если по ПДД он даже не является водителем?

Пункт 2.8 ПДД РБ: «Водитель — физическое лицо, управляющее транспортным средством, самоходной машиной, за исключением лица, обучаемого управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (сдающего квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной). К водителю приравнивается лицо, обучающее управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (принимающее квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной) и при этом находящееся в нем (ней), а также всадник, погонщик скота».

— Всегда ответственность за повреждения лежала на инструкторе или сотруднике ГАИ, принимающем экзамен, — заверили нас в одной из столичных автошкол. — Именно они являются водителями в случае обучения или приема экзамена. Как может за что-то отвечать курсант, который, по сути, и ездить-то еще не умеет?

Кстати, еще в 2015 году Минтранс установил типовую форму договоров на оказание услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств. И там нет ни слова о том, кто несет ответственность за повреждение учебного автомобиля. Потому что есть ПДД, которые четко это регламентируют.

— В договоре ничего не сказано о повреждениях автомобиля в результате ДТП. Возможно, имелись в виду повреждения, полученные иным путем. Например, курсант сломает переключатель поворотов или вырвет от волнения дверную ручку. В этом случае, безусловно, он будет нести материальную ответственность, — комментирует пункт договора юрист Илья Латышев.

Но в случае ДТП, по словам юриста, невозможно возложить ответственность на курсанта, так как он не является водителем.

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Теги: Минск
 
 
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Оказывается, при аренде автомобиля ГАИ для сдачи практического экзамена материальная ответственность за ущерб возлагается на… курсанта.
 
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