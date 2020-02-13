Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.

Пропавший проживал по адресу: город Солигорск, ул. Воскресенская, д. 4. По имеющейся информации, мужчина находился в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», расположенный в Минском районе рядом с деревней Заямочное. Оттуда он ушел вчера, 27 января, в районе шести часов вечера. Но настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.



Приметы: рост 174 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные с сединой. Особой приметой является шрам на голове с левой стороны. Кроме этого, мужчина невнятно говорит и медленно ходит.



На нем была темно-синяя прямая куртка, серая вязаная шапка с отворотом, светло-синие джинсы, черные ботинки на шнурках с замком. При себе могла быть черная спортивная сумка.

