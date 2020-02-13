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Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.

13.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 января 2020 17:03 2328

Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Стало известно, что в Солигорске пропал местный житель — Разаренов Игорь Михайлович 1972 года рождения.

Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.

Пропавший проживал по адресу: город Солигорск, ул. Воскресенская, д. 4. По имеющейся информации, мужчина находился в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», расположенный в Минском районе рядом с деревней Заямочное. Оттуда он ушел вчера, 27 января, в районе шести часов вечера. Но настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 174 см, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные с сединой. Особой приметой является шрам на голове с левой стороны. Кроме этого, мужчина невнятно говорит и медленно ходит.

На нем была темно-синяя прямая куртка, серая вязаная шапка с отворотом, светло-синие джинсы, черные ботинки на шнурках с замком. При себе могла быть черная спортивная сумка.

Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.

Источник: сайт agronews.com.

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28 января 2020 17:03 2328 Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина. ...
 
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