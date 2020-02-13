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Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.
13.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 января 2020 17:03 2328
Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина.
Стало известно, что в Солигорске пропал местный житель — Разаренов Игорь Михайлович 1972 года рождения.
Пропавший проживал по адресу: город Солигорск, ул. Воскресенская, д. 4. По имеющейся информации, мужчина находился в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», расположенный в Минском районе рядом с деревней Заямочное. Оттуда он ушел вчера, 27 января, в районе шести часов вечера. Но настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 января 2020 17:03 2328 Внимание!!! В Солигорске пропал мужчина. ...
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