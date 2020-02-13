ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

13.02.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

В рамках Дня Молодежных отрядов охраны правопорядка, который отмечается ежегодно 6 февраля, на базе средней школы №1 г.Дубровно прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок».

На встречу с членами Молодежного отряда, членами добровольной молодежной дружины им.Н.З.Волгова, членами КЮСП и учащимися школ пришли  Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома; Кирилл Курак, начальник Дубровенского отдела по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы; Юрий Журавков, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД, а также первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова.


На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

На Открытом диалоге обсудили во­просы правопорядка, сотрудничества с РОВД и РОЧС, актуальные проблемы и основные направления профилактики наркомании.


На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

На встрече подвели итоги работы сводного МООП при районном комитете ОО «БРСМ» за 2019 год, награждены лучшие члены отряда. Благодарность за активную и ответственную гражданскую позицию, оказание содействия органам внутренних дел по охране общественного порядка, профилактику правонарушений и преступлений в городе объявлена дружинникам Анастасии Апет и Юлии Гудыно, а также членам молодежного отряда  Андрею Черноморцеву и Арсению Набаенко. Подарком за проявленную инициативу стало бесплатное участие в районном турнире по лазертагу.


На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

Татьяна Шкиндерова рассказала ребятам о деятельности МООП и перспективах развития данного направления, а итогом встречи стало вручение удостоверений новым членам МООП.


На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

Движение Молодежных отрядов охраны правопорядка — совместный проект ОО «БРСМ», Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, объединивший более 15 тысяч юношей и девушек по всей республике. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и спасателями они обеспечивают общественный порядок, занимаются профилактической работой по безопасности жизнедеятельности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Дня Молодежных отрядов охраны правопорядка, который отмечается ежегодно 6 февраля, на базе средней школы №1 г.Дубровно прошел Открытый
 
Новости дня
Новости разные
 
Церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью была закрытой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика