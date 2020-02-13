На базе Дубровенской школы прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В рамках Дня Молодежных отрядов охраны правопорядка, который отмечается ежегодно 6 февраля, на базе средней школы №1 г.Дубровно прошел Открытый диалог «Молодежь и правопорядок».

На встречу с членами Молодежного отряда, членами добровольной молодежной дружины им.Н.З.Волгова, членами КЮСП и учащимися школ пришли Светлана Рыжанская, заместитель председателя Дубровенского райисполкома; Кирилл Курак, начальник Дубровенского отдела по чрезвычайным ситуациям, полковник внутренней службы; Юрий Журавков, инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД, а также первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ» Татьяна Шкиндерова.







На Открытом диалоге обсудили во­просы правопорядка, сотрудничества с РОВД и РОЧС, актуальные проблемы и основные направления профилактики наркомании.







На встрече подвели итоги работы сводного МООП при районном комитете ОО «БРСМ» за 2019 год, награждены лучшие члены отряда. Благодарность за активную и ответственную гражданскую позицию, оказание содействия органам внутренних дел по охране общественного порядка, профилактику правонарушений и преступлений в городе объявлена дружинникам Анастасии Апет и Юлии Гудыно, а также членам молодежного отряда Андрею Черноморцеву и Арсению Набаенко. Подарком за проявленную инициативу стало бесплатное участие в районном турнире по лазертагу.







Татьяна Шкиндерова рассказала ребятам о деятельности МООП и перспективах развития данного направления, а итогом встречи стало вручение удостоверений новым членам МООП.







Движение Молодежных отрядов охраны правопорядка — совместный проект ОО «БРСМ», Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, объединивший более 15 тысяч юношей и девушек по всей республике. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и спасателями они обеспечивают общественный порядок, занимаются профилактической работой по безопасности жизнедеятельности.