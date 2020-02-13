Церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью была закрытой

Об этом сообщает The Los Angeles Times.





Брайант и его дочь, а также еще семь пассажиров и пилот Ара Зобаян разбились в городке Калабасас в Калифорнии 26 января по дороге на детский турнир, организованный академией великого баскетболиста.





Это был второй день соревнований, в которых принимала участие и команда, за которую выступала 13-летняя Джанна. В вертолете также летели одноклубницы дочери Брайанта - Пэйтон Честер и Алисса Альтобелли, а также их родители и тренер команды Мамбы.





Накануне на стартовавшем в Академии Мамбы в Оранж-Каунти, что располагается в 130 км от Лос-Анджелеса, турнире для детей от до 9 до 14 лет их команда сначала потерпела поражение, а затем одержала победу, в которой эти три девочки набрали 17 из 35 очков их коллектива.





Однако частный вертолет Брайанта, на котором тот летал повсюду еще со времен своей баскетбольной карьеры, выигрывая таким образом время, которое он простоял бы в автомобильных пробках, потерпел крушение и не добрался до Оранж-Каунти на второй день.





Точная причина трагедии до сих пор неизвестна, но, безусловно, опытному пилоту помешала плохая видимость из-за низких облаков, а также необходимость дважды отклониться от привычного маршрута, чтобы пропустить два самолета по приказам диспетчеров.





Предварительный отчет Национального управления безопасности на транспорте США гласит, что никаких признаков отказа двигателя, способствующих аварии, не было, а это говорит в пользу теории о том, что в трагедии виновата дезориентация пилота в условиях сильного тумана.













Как сообщает издание, семья Брайанта получила тела Коби и Джанны еще неделю назад - во вторник, 4 февраля. Тогда же было решено, что церемония прощания пройдет на закрытой для посторонних службе, после чего погибшие будут похоронены.





Впрочем, церемония прощания с легендой Национальной баскетбольной ассоциации, на которой дань уважения отдать Брайанту смогут все желающие, еще будет. Она запланирована на 24 февраля и пройдет на домашней арене "Лос-Анджелес Лейкерс" Staples Center.





В выбранной дате заключен определенный символизм: 24-е число соответствует любимому игровому номеру Коби, под которым он провел большую часть карьеры, а февраль, как второй месяц года, означает игровой номер Джанны в команде Академии спорта Мамба.



