Жены и девушки игроков «Химика», у которых сгорела форма, поддержали парней необычным видео

Источник материала: Tut.by

У новополоцкой хоккейной команды «Химик» сейчас не лучшие времена. После пожара в раздевалке брестского Ледового дворца спортсмены лишились формы и пропустили уже два матча. Помочь им не растерять боевой дух решили жены и подруги хоккеистов — накануне Дня влюбленных они сняли позитивное видео, сообщает портал gorod214.by.



Фото: gorod214.by

Напомним, пожар в гостевой раздевалке брестского Ледового дворца, который произошел ночью 7 февраля, накануне матча между хозяевами и «Химиком», оставил новополоцкий клуб без формы. Огонь повредил около 20 комплектов одежды хоккеистов.

По предварительной версии, причиной пожара стала электротепловая пушка, которую оставили в раздевалке включенной. От направленного потока теплого воздуха спортивная форма оплавилась и загорелась.

Комплект тренировочной формы команде передала Федерация хоккея Беларуси, сообщает сайт ХК «Химик».

Тем временем жены и девушки хоккеистов записали позитивное видео, на котором они тренируются, а потом выходят на лед. В домашнем комплекте формы.