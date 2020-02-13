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Жены и девушки игроков «Химика», у которых сгорела форма, поддержали парней необычным видео

13.02.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У новополоцкой хоккейной команды «Химик» сейчас не лучшие времена. После пожара в раздевалке брестского Ледового дворца спортсмены лишились формы и пропустили уже два матча. Помочь им не растерять боевой дух решили жены и подруги хоккеистов — накануне Дня влюбленных они сняли позитивное видео, сообщает портал gorod214.by.


Фото: gorod214.by

Напомним, пожар в гостевой раздевалке брестского Ледового дворца, который произошел ночью 7 февраля, накануне матча между хозяевами и «Химиком», оставил новополоцкий клуб без формы. Огонь повредил около 20 комплектов одежды хоккеистов.

По предварительной версии, причиной пожара стала электротепловая пушка, которую оставили в раздевалке включенной. От направленного потока теплого воздуха спортивная форма оплавилась и загорелась.

Комплект тренировочной формы команде передала Федерация хоккея Беларуси, сообщает сайт ХК «Химик».

Тем временем жены и девушки хоккеистов записали позитивное видео, на котором они тренируются, а потом выходят на лед. В домашнем комплекте формы.

Открыть/скачать видео (45.6 МБ)
 
 
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У новополоцкой хоккейной команды «Химик» сейчас не лучшие времена. После пожара в раздевалке брестского Ледового дворца спортсмены лишились формы и пропустили...
 
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