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Ни у кого такого не будет. Ищем подарки для любимой девушки у белорусских дизайнеров
Источник материала: Tut.by
День святого Валентина на носу, а что подарить своей даме сердца вы еще не придумали? Редакция LADY.TUT.BY уверена, что в магазинах белорусских дизайнеров можно найти подходящий, а главное оригинальный подарок. Мы попросили руководителя РОО «Белорусская палата моды» Янину Гончарову рассказать, на какие вещи и аксессуары из дизайнерских коллекций стоит обратить внимание, и составили краткий гид для тех, кто мучается с выбором.
Графическая сумка
Такой яркий аксессуар подойдет для тех девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание и любят качественные изделия из кожи.
Модели графической сумки от бренда
Рекомендуем рассмотреть ее в красном и фиолетовом цветах. Стоимость подарка — немалая, такая сумка обойдется в 314 рублей.
Плащ от Ларисы Балуновой
Мидл-сегмент белорусских производителей сейчас активно развивается, и я могу уверенно рекомендовать такие бренды, к примеру, как
Коллекции марки разрабатываются, исходя из принципов минималистической эстетики и продуманной декоративности кроя. Мой личный фаворит среди стильной базы — двухцветный плащ из полиэстера. Сочетание благородных оттенков, лаконичный дизайн и большая комбинаторность обеспечат ему долгую жизнь в любом гардеробе. Отмечу, что размерный ряд одежды бренда — с 42-ого по 52-й. Стоимость 384 рубля.
Береты и панамы
Именно благодаря всевозможным акцентам комплект одежды становится полноценным образом, поэтому не стоит забывать о головных уборах.
Панама — самый модный головной убор грядущего сезона, история которого уходит к защитным шлемам колониальных войск начала 19 века в США, Англии, Франции и Германии. Но в отличие от них дизайны современных панам куда более разнообразны. Обратите внимание на оригинальные береты и панамы белорусского бренда
Для работы
Деловой костюм входит в шорт-лист номинантов на звание самого практичного комплекта работающей женщины. И основное требование к нему — идеальная посадка.
Конструкторское бюро
Яркая одежда
Не хотите дарить что-то на каждый день, подарите то, что само по себе создает праздничное настроение.
Бренд
Романтичный топ с рукавами из фатина как раз станет тем самым нарядом «на выход», а его классическая красная и черная расцветки хорошо будут сочетаться с базовыми элементами гардероба. Стоимость — 150 рублей.
Украшения
Чаще всего в качестве подарка выбирают украшения. Выбор стоит остановить на том, что не требует подбора по размеру: на серьгах, браслетах, брошах — ошибиться практически невозможно. Например, серьги с крупными камнями от
Комплекты этого бренда стоят порядка 150−200 рублей, потому что выполнены из знаменитых австрийских кристаллов Swarovski.
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Что купить у белорусских дизайнеров. Обзор последних коллекций
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