Ни у кого такого не будет. Ищем подарки для любимой девушки у белорусских дизайнеров

Источник материала: Tut.by

День святого Валентина на носу, а что подарить своей даме сердца вы еще не придумали? Редакция LADY.TUT.BY уверена, что в магазинах белорусских дизайнеров можно найти подходящий, а главное оригинальный подарок. Мы попросили руководителя РОО «Белорусская палата моды» Янину Гончарову рассказать, на какие вещи и аксессуары из дизайнерских коллекций стоит обратить внимание, и составили краткий гид для тех, кто мучается с выбором.



Фото: архив Янины Гончаровой

Об эксперте: председатель РОО «Белорусская палата моды», основатель Belarus Fashion Week

Графическая сумка

Такой яркий аксессуар подойдет для тех девушек, которые не боятся привлечь к себе внимание и любят качественные изделия из кожи.

Модели графической сумки от бренда «Макей» из коллекции «Геометрия» уже два года, но свою актуальность и выразительность она сохраняет до сих пор. Первая единица товара была изготовлена по индивидуальному заказу, а получившийся результат заверил в ее потребительской привлекательности.





Рекомендуем рассмотреть ее в красном и фиолетовом цветах. Стоимость подарка — немалая, такая сумка обойдется в 314 рублей.

Плащ от Ларисы Балуновой





Мидл-сегмент белорусских производителей сейчас активно развивается, и я могу уверенно рекомендовать такие бренды, к примеру, как Balunova Fashion Design Studio .

Коллекции марки разрабатываются, исходя из принципов минималистической эстетики и продуманной декоративности кроя. Мой личный фаворит среди стильной базы — двухцветный плащ из полиэстера. Сочетание благородных оттенков, лаконичный дизайн и большая комбинаторность обеспечат ему долгую жизнь в любом гардеробе. Отмечу, что размерный ряд одежды бренда — с 42-ого по 52-й. Стоимость 384 рубля.

Береты и панамы









Именно благодаря всевозможным акцентам комплект одежды становится полноценным образом, поэтому не стоит забывать о головных уборах.

Панама — самый модный головной убор грядущего сезона, история которого уходит к защитным шлемам колониальных войск начала 19 века в США, Англии, Франции и Германии. Но в отличие от них дизайны современных панам куда более разнообразны. Обратите внимание на оригинальные береты и панамы белорусского бренда Baranett. Стоимость — 150 рублей.

Для работы





Деловой костюм входит в шорт-лист номинантов на звание самого практичного комплекта работающей женщины. И основное требование к нему — идеальная посадка.

Конструкторское бюро Condra Deluxe может гордиться своими успехами в этом вопросе — их жакеты и юбки имеют канонические пропорции во всем размерном ряду, а трендовый дизайн не оставит равнодушным модниц. Безусловно, партикулярная одежда также должна отражать стиль и предпочтения ее обладательницы, а такое нетривиальное сочетание цветов как в этой двойке, только усиливает мое убеждение. Стоит такой костюм 300 руб.

Яркая одежда





Не хотите дарить что-то на каждый день, подарите то, что само по себе создает праздничное настроение.

Бренд «Ежевика» достаточно молодой, он был основан в 2016 году предпринимательницей Ольгой Дейко. Его главная фишка — наряды-трансформеры, которые легко превращаются из повседневных в вечерние.

Романтичный топ с рукавами из фатина как раз станет тем самым нарядом «на выход», а его классическая красная и черная расцветки хорошо будут сочетаться с базовыми элементами гардероба. Стоимость — 150 рублей.

Украшения









Чаще всего в качестве подарка выбирают украшения. Выбор стоит остановить на том, что не требует подбора по размеру: на серьгах, браслетах, брошах — ошибиться практически невозможно. Например, серьги с крупными камнями от Elvyra Design подойдут тем, кто не боится блистать даже в повседневной жизни.

Комплекты этого бренда стоят порядка 150−200 рублей, потому что выполнены из знаменитых австрийских кристаллов Swarovski.