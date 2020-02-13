Удержится ли инфляция на уровне 5%?

Правление Национального банка Беларуси (НББ) приняло решение снизить ставку рефинансирования с 9% до 8,75% годовых с 19 февраля 2020 года. С чем это связано?





Вадим Иосуб, держать ставку рефинансирования высокой не является самоцелью, обычно ставка снижается вслед за снижающейся инфляцией, пишет zautra.by Как отмечает старший аналитик Альпари, держать ставку рефинансирования высокой не является самоцелью, обычно ставка снижается вслед за снижающейся инфляцией, пишет





— Инфляция в годовом выражении в январе осталась, как и в декабре, на уровне 7,4%, это ниже целевого уровня в 5%, и это основной аргумент, который подвиг Нацбанк снизить ставку рефинансирования.





— По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены в январе выросли сразу на 0,9%. По словам председателя правления Нацбанка Петра Каллаура, на протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5 процентов. Сбудется ли прогноз Каллаура?





— На январский рост особого внимания обращать не стоит. В январе у нас всегда относительно высокая инфляция за счет стабильного роста зарплат в декабре. С января часто увеличиваются какие-то административно регулируемые цены и тарифы. В принципе, в течение года инфляция в годовом выражении может колебаться вокруг уровня 5%, может в отдельные месяцы быть выше, но на конец года, полагаю, она окажется в указанных пределах и Нацбанк сможет выполнить свою задачу, удержав инфляцию в пределах 5%.





— Могут ли на инфляции сказаться цены на нефть и газ?





— Какие будут цены, вообще непонятно. Скорее всего, тут будут влиять не столько цены на нефть, которую мы будем покупать в России неизвестно когда и сколько, а будет влиять регулярный рост цен на бензин на 1 копейку. Но похоже, что Нацбанк в своих прогнозах учитывает рост административных цен, в том числе и рост цены на топливо, которое в прошлом году было рекордсменом по росту цен. НБ учитывает это влияние и тем не менее считает, что общая инфляция в целом вырастет не больше, чем на 5%.





Не надо путать изменение цен на бензин и все товары и услуги, которые входят в потребительскую корзину. То есть, эти 5% не означают, что все товары вырастут не более чем на 5%. Некоторые товары и услуги за год могут значительно перекрыть этот показатель.





— Что больше всего может повлиять на рост инфляции?





— Теоретически может стать рост доходов населения, но, похоже, в этом году он в среднем по стране будет замедляться по сравнению с прошлым годом. На рост инфляции могло бы повлиять и мучительное расширение директивного кредитования, которое у нас, к сожалению, еще не сведено к нулю, но по планам оно будет сокращаться. У наших основных торговых партнеров – в России и Евросоюзе инфляция очень низкая, поэтому опасаться импорта инфляции не стоит.





Самый реальный потенциальный риск – это существенное расширение поддержки в самой разной форме неэффективных госпредприятий. Если оно не произойдет, то с инфляцией в этом году у нас будет все в порядке.





— Насколько уровень инфляции учитывается при формировании бюджета, который на этот год у нас запланирован с дефицитом?





— Все показатели, безусловно, взаимоувязаны. Еще в прошлом году, когда верстался бюджет, был прогноз инфляции. Например, многие регулируемые тарифы будут расти с увязкой с ожидаемой инфляцией, при прогнозировании инфляции уже знали о переходе с профицитного бюджета на дефицитный.





— Дефицит бюджета – это плохо?





— Это не хорошо и не плохо. Многое зависит от того, как этот дефицит финансируется. Чаще всего он финансируется новыми долгами, поэтому надо смотреть параметры нового долга – под какой процент будут одалживать, на какой срок и так далее. Само слово «дефицит» — нейтральное.



