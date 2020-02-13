Грузчикам 600 рублей, грибоводам - до 2 тысяч. Как в Бресте крупные предприятия искали себе работников

Источник материала: Tut.by

12 января в круглом зале Брестского горисполкома прошла масштабная ярмарка вакансий. За кадры между собой боролись свыше 50 предприятий города. Одни предлагали записаться в резерв и ждать вакансии с зарплатой ниже средней по городу, но — перспективой карьерного роста от грузчика до директора магазина. Другие звали выходить на работу хоть завтра, обещая до 2 тысяч рублей в месяц, подвоз на автобусе и комнату в общежитии.





Житель Бреста Сергей Анатольевич пришел на ярмарку вакансий сразу после открытия. Юркий и невысокий, он умело лавировал между потоками посетителей, останавливаясь лишь у столиков с табличками крупных предприятий города: Евроторг, Продтовары, Табак-инвест… Над каждым Сергей Анатольевич низко склонялся, будто отвешивал реверанс, и справлялся о доступных вакансиях.

— Доброе утро, — улыбнулся Сергей Анатольевич девушке из отдела кадров. — Может вы помните, я год назад к вам приходил, искал работу грузчика…

— Грузчиков набираем только в резерв, — отрезала та.

Сергей Анатольевич поблагодарил девушек, бросил на прощание грустное: «Не буду вас тогда задерживать», махнул головой в полупоклоне и поплыл к следующему столику.

Если бы вы искали себе грузчика, то Сергея Анатольевича вряд ли взяли бы на работу. Ростом он невысок, телосложение — филологическое, тип темперамента по Гиппократу — флегматичный, характер не нордический, но выдержанный. Он похож на человека, который привык работать головой, а не руками.

— Вы что на ярмарке ищете? — остановили мы Сергея Анатольевича между столами «Санты Бремор» и «Евроторга».

-Что-то более менее подходящее, — ответил, запинаясь, собеседник, — Я в Бресте живу полтора года и работаю, к сожалению и, может быть, в силу моего характера, в обыкновенном ЖЭСе дворником. Работаю без обеда и при графике до 15.00 тружусь до 18.00, до 19.00. Очень тяжело. Я вот здесь стою и у меня уже, извините, болят руки и ноги. Работы море, шесть домов, большая площадь, многоэтажки, подметание, уборка подъездов, мойка и так далее. Хочу найти такую работу, чтобы после нее идти домой и не бояться упасть с инсультом или инфарктом.

Как выяснилось, Сергею Анатольевичу 46 лет. В Брест он переехал с женой-россиянкой полтора года назад из города Костанай на севере Казахстана. Причины переезда — личные. На родине у него осталась мать и теща. В Беларуси он стал дворником, а в Костанае где только ни работал.





— На радыё я быў вядучым перадач, у тым ліку, і на беларускай мове, — ловко перешел с русского на белорусский Сергей Анатольевич, — А таксама на працягу чатырох гадоў выкладаў беларускую мову i трохі ўкраінскую. Я знаю восемь языков, не считая русского, но здесь я хочу хотя бы быть грузчиком. На другую работу меня не принимают — нет вида на жительство.

— А высшее образование у вас есть?

— Да. Филологическое. Все с собой. Все документы, — Сергей Анатольевич достал из черной сумки помятый файл со стопкой документов и стал перечислять прошлые места работы в Казахстане. — Я в консульстве работал, был фельдшером-лечебником, массажистом, заместителем главного редактора газеты «Зубр» (газета белорусской общины в Костанайской области Казахстана. — Прим. TUT.BY). Плюс — еще был заместителем председателя украинской общины Костанайской области.

— Так вы этнический белорус?

— Русский. Але душой я магу сказаць, што я і беларус, і украінец, і усходні славянін.

— Неужели без вида на жительство так сложно найти работу?

— К сожалению! Прошел 76 организаций, искал работу 5 месяцев. Взял и пошел дворником… Жена с художественным образованием работает помощником воспитателя в детсаду. У нее зарплата 360 рублей, у меня — 340−350.

— Тяжело быть филологом.

— Да. Был бы технарем — работу бы быстро нашел, — вздохнул Сергей Анатольевич, откланялся и пошел дальше по столикам.

«Уволили по статье, за хищение»

На ярмарке вакансий предложений по трудоустройству было достаточно. Хотя далеко не все позиции обеспечивали среднюю зарплату по городу, которая в декабре прошлого года составила 1100 рублей, сообщил TUT.BY начальник управления по труду Брестского горисполкома Михаил Романюк.

— Если мы раньше делали ярмарки преимущественно для безработных, то теперь в них больше заинтересованы именно наниматели. Потому, что кадровая проблема возникает у всех рано или поздно. В начале года производственные планы уже сверстаны, объемы свои знают, пора тендеров сейчас заканчивается. Поэтому это удобное время и для соискателей, и для нанимателей, — говорит Михаил Андреевич.





Больше всего посетителей ярмарки интересовали предложения крупных предприятий города.

«Санта Бремор» набирала обработчиков рыбы и морепродуктов с зарплатой от 650 рублей, наладчиков оборудования в производстве пищевой продукции — от 700 рублей, операторов линии в производстве пищевой продукции — от 700 рублей, слесарей ремонтников 6 разряда — 740−800 рублей и техников-энергетиков — около 700 рублей.

Брестский автобусный парк звал к себе слесарей по ремонту автомобилей на зарплату в 500−700 рублей, водителей (800−1000 рублей), кондукторов (400−500), машинистов моечной установки (420), фельдшера в кабинет медосвидетельствования (500), электромонтеров (500−700), инженеров (700) и диспетчеров (650−700).

Производитель шампиньонов «Бонше» набирал на две вакансии: грибовод и водитель погрузчика. Зарплата — около 700 рублей. При этом оплата труда у грибоводов сдельная — сколько собрал, столько получил. По словам рекрутеров, «ударники» зарабатывают под 2 тысячи рублей в месяц. График с 8.00 до 17.00 или с 9.00 до 18.00. Работа пять дней в неделю с двумя «плавающими» выходными. При этом грибоводами берут только женщин. Говорят, раньше устраивали и мужчин, но те долго не выдерживали и просили о переводе.

Работников на предприятие отвозит служебный автобус, а иногородние могут получить комнату в общежитии.

— А если, кх-м, статья была? — поинтересовался у девушек из «Бонше» потенциальный работник.

— Какая?

— Уволили по статье за хищение.

— Не погашена?

— Нет.

— Тогда не возьмем пока.

«Табак-инвест» набирал работников для своих магазинов «Корона» в резерв. Записывали продавцов, поваров, грузчиков. Зарплата — от 700 рублей в месяц. Всех, кто успел на ярмарке записаться в лист ожидания, будут обзванивать за 2 недели до открытия вакансии.

В магазинах «Марцін» тоже свободных рабочих мест нет — искали на перспективу.

Большой набор открыл «Брестский мясокомбинат». На ярмарке искали поваров за зарплату от 700 рублей, уборщиков служебных помещений (от 600 рублей), уборщиков производственных помещений (от 700 рублей), подсобных рабочих (от 600 рублей), формовщиков (от 600 рублей).

Брестский пекарь предлагал трудоустройство приемщикам-сдатчикам на зарплату от 550 рублей, продавцам 4 разряда (550−580 рублей), кондитер 4−5 разряда (570−660), слесарям-ремонтникам (750).

Также на ярмарке искали формовщиков 2−4 разряда и электрогазосварщиков 3−5 разряда. Зарплата — от 800 рублей. Электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4−5 разряда, слесарям-ремонтникам и водителям автомобиля с категориями С-Е обещали от 600 рублей. Оператору газовой котельной 3 разряда и контролеру строительных материалов предлагали от 500 рублей.





«Есть негатив к людям в возрасте»

Соискатели покидали ярмарку с разными чувствами. 60-летний Анатолий Иванович Костючик работу искал больше года. По специальности он бурильщик геологоразведочных работ.

— Такой специальности у нас в городе нет, поэтому работал станочником на «Коврах Бреста». Потом сократили, — рассказал мужчина.

Найти работу Анатолию Ивановичу было сложно. Во-первых, по состоянию здоровья у него есть определенные требования к условиям труда. Вторым фактором, который мешал ему трудоустроиться, был возраст:

— Есть, есть негатив к людям в возрасте. Не хотят нас брать. Например, была на одном предприятии вакансия по моей специальности — работа на самоходной буровой установке, на которую у меня есть и права, и допуск. Но из-за возраста не берут. Так и сказали: «Были бы вы помоложе, взяли бы».

Анатолию Ивановичу помогла служба занятости. Он недавно прошел обучение на машиниста автокрана и вскоре приступит к работе. На ярмарку мужчина пришел, чтобы «просто изучить предложения».

— Интересные вакансии были, но лучше для себя ничего не нашел. Мне не подходит, что, например, «Санта Бремор» в другом конце города. Зарплата обычная, ради нее нет смысла через весь город ехать, — поделился мужчина.

Брестчанин Вячеслав по специальности экономист. Ранее работал в одной из компаний города.

— Нашел несколько предложений подходящих. Обдумаю, буду звонить дальше. Например, страховой агент. В целом, не жалею, что сходил. Есть возможность сразу с кадровиками пообщаться. Дают контакты, приглашают на собеседование. Конечно, это полезно, — говорит Вячеслав.

А вот уходит наш филолог Сергей Анатольевич.

— Я раньше работал с четырьмя переводчиками, нотариусом и секретарем. А здесь мои секретари — это метла и совок, — вздохнул брестский дворник-полиглот и пошел домой со стопкой брошюр от работодателей и горой несбывшихся надежд. Не «выгорит» в Бресте, сказал Сергей Анатольевич, поедет с женой дальше на Запад: в Польшу, Германию, Чехию.

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