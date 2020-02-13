Пинский водоканал предупредил о возможном ухудшении качества воды в домах жителей Альбрехтово и северо-западной части города

Источник материала: Полесская правда



В связи с работами на главном канализационном коллекторе , с 13 февраля по 5 апреля 2020 года ГП «Пинскводоканал» проводит ремонт участка водовода по ул. Молчанова – ул. Железнодорожная, в результате чего временно может ухудшиться качество питьевой воды по цветности и мутности.

Данные неудобства могут затронуть микрорайон Альбрехтово и северо-запад г. Пинска, ограниченный ул. Рокоссовского.