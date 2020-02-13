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Пинский водоканал предупредил о возможном ухудшении качества воды в домах жителей Альбрехтово и северо-западной части города
13.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Данные неудобства могут затронуть микрорайон Альбрехтово и северо-запад г. Пинска, ограниченный ул. Рокоссовского.
По информации
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Пинский водоканал предупредил о возможном ухудшении качества воды в домах жителей Альбрехтово и северо-западной части города
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