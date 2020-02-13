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Микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой под Псковом: погибли 8 человек
Источник материала: Tut.by
Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом сообщили
«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса Mercedes и фуры Volvo погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.
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Двоих пострадавших госпитализировали, среди них есть белорус.
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