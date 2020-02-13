Микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой под Псковом: погибли 8 человек

Источник материала: Tut.by

Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.





«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса Mercedes и фуры Volvo погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», — сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.





Как сообщает телеграм-канал Mash, в микроавтобусе из Санкт-Петербурга домой ехали украинцы, а фурой управлял гражданин Беларуси.