Свято-Никольской церкви в Волковыске 145 лет

Источник материала: Новости Волковыска

Старейшая церковь в Волковыске в честь святителя Николя Чудотворца в этом году отмечает 145 лет со дня освящения. Давно ставшая визитной карточкой Волковыска, небольшая церквушка в центре города, пережившая множество перипетий в историческом пришлом, и теперь радует глаз простым прохожим и, прежде всего, православным христианам о том, что Дом Божий украшен и в нем совершается богослужение.

В глубокой древности городе было три церкви. Волковысский благочинный, настоятель Зельвенской церкви священник Август Куцевич (1857-1872) в далеком 1864 году писал следующее: «Не осталось никаких памятников об основании первой здесь православной церкви; только между жителями сохранилось и доныне предание о существовании в городе трех наших церквей, и старожилы еще и теперь указывают места некоторых из них». Определить точное местонахождение тех церквей представляется затруднительным. Ясно лишь, что одна из них находилась в предместье под названием «Замостье» на кладбище, где погребались прихожане этой церкви. Той церкви некогда принадлежало до 40 десятин земли, пахотной и сенокосной.

За годы Речи Посполитой в Волковыске не осталось православного храма. С 1700 по 1812 г. в городе была униатская церковь в честь святителя Николая Чудотворца, но и она в 1812 г. была сожжена по приказу французского генерала. От нее остался лишь образ святителя Николая, для которого в 60-х годах XIX века был сделан киот.

Впоследствии на том месте была построена новая Никольская церковь, которая стоит до сих пор. В день освящения Свято-Никольской церкви благочинный Волковысского уезда священник Климент Смольский по поводу строительства храма говорил следующее: «Когда воздвигался сей Божий храм, то некоторые высказывали ту мысль, что он вовсе лишний; так как для немногочисленного Волковысского прихода нет надобности иметь две церкви; а главное он строится не на месте…».

Закладка храма была произведена 16 июля (по старому стилю) 1867 г. по окончании Божественной литургии, на которую собралось свыше 2000 человек. С постройкой этой церкви жители города и ее священноначалие стремились сохранить в памяти событие спасения императора Александра II после покушения на его жизнь 4 апреля 1866 года от рук Дмитрия Каракозова, выстрелившего в императора из пистолета. В результате покушения император остался жив, а. Д.В. Каракозов был осужден к смертной казни.

Активное участие в строительстве церкви принимало церковное братство во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла, с самого начала строительства занимавшееся сбором средств от местных жителей и благотворителей, живших в разных уголках Российской Империи. Таких пожертвований было собрано около 1340 рублей серебром. Когда собранных средств оказалось недостаточно Правительство выделило еще 4290 рублей 60 копеек.

В ходе строительных работ случайно были вырыты черепа и кости человеческие. Они как раз и позволили сделать предположение, что на этом месте некогда стояла церковь, и находилось кладбище. Ранее это место местные жители назвали «Замостьем», т.е. «предместье за мостом».

Церковь была освящена 19 января (1 февраля по новому стилю) 1875 г. благочинным Волковысского округа и настоятелем Свято-Петро-Павловской церкви священником Климентом Смольским в сослужении четырех священников Волковысского округа.





Изначально она строилась как приписная к приходской Петро-Павловской церкви и, по сути, таковой оставалась до 1941 года. По поводу того, что она была приписной можно судить из статистического описания православных приходов Литовской епархии священника Николая Извекова, в котором он отмечает, что церковь по состоянию на 1892 г. была «скудная утварью». О других храмах в благочинии он писал: «утварью достаточна»

По плану она строилась теплой: в ней были построены печки, которые давали возможность проводить богослужения в зимнее время. Для богослужений она открывалась для молитвы в особые торжественные и некоторые праздничные дни.

С приходом польской власти в Волковыск в 1919-1920 гг. она была обращена гарнизонный католический костел 3 полка конных стрелков и пребывала в таком состоянии до 1939 года.

С приходом советской власти в сентябре 1939 г. она была вовсе закрыта как культовое сооружение и стала использоваться войсками Красной армии сначала как казарма для военнослужащих, а затем как военный склад. Лишь немецкая оккупационная власть дала разрешение православным снова в ней молиться после того, как в 1941 г. сгорела Петро-Павловская церковь. После ремонта и устранения всех католических изменений, она была повторно освящена 12 июля 1942 года.

В годы советской власти храм не закрывался. Он выстоял, несмотря на множество трудностей. Доныне в нем совершаются богослужения. Для многих горожан он стал родным, вторым домом, тихой пристанью, в которой каждый находит утешение.





В день святых великих вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста священнослужители Волковысского благочиния собрались в этом старинном храме на молитву, чтобы почтить знаменательную дату со дня освящения храма.

Соборное богослужение возглавил благочинный Волковысского округа иерей Александр Юзва. Ему сослужили священнослужители благочиния. По запричастном стихе с проповедью к прихожанам обратился иерей Антоний Федосеев. Он рассказал о житии вселенских учителей и святителей, а также о причине установления праздника. После литургии был отслужен молебен.

В завершение богослужения отец Александр еще раз поздравил прихожан с праздником, пожелав святительской радости и христианской любви.