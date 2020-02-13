ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше золота. В Беларуси меняют государственный герб – вот каким его видят теперь

13.02.2020 09:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Министерство юстиции разработало проект закона, который предлагает «незначительно отредактировать» эталонные изображения государственного герба. Изменения называют «техническими», пишет «Свобода». Над ними работал геральдический Совет при президенте.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, и края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным. Сейчас, считают авторы проекта закона, все чаще говорят о 3D-изображениях, и нужно, чтобы герб смотрелся еще симпатичнее.

Также уточнили изображение стилизованного контура территории страны, материков, рисунок цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь». Сети параллелей и меридиан станут тоньше, колосья по правую и левую стороны герба – декаративными. Зеленый контур Беларуси заменили на золотой.

Минюст говорит, что поводом для изменений послужили обращения беларусов: «Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, так как в предыдущем варианте грани очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как в военных звездах. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной. И тоже многим не нравились линии меридиан, поэтому они стали светлее».

Конкретные сроки замены старого герба на обновленный пока не определены. Замена будет проходить постепенно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции разработало проект закона, который предлагает «незначительно отредактировать» эталонные изображения государственного герба. Изменения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свято-Никольской церкви в Волковыске 145 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика