Больше золота. В Беларуси меняют государственный герб – вот каким его видят теперь

Источник материала: KYKY

Министерство юстиции разработало проект закона, который предлагает «незначительно отредактировать» эталонные изображения государственного герба. Изменения называют «техническими», пишет «Свобода». Над ними работал геральдический Совет при президенте.

В верхней части герба подкорректировано изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурной обводкой, и края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделано для того, чтобы изображение герба стало более объемным. Сейчас, считают авторы проекта закона, все чаще говорят о 3D-изображениях, и нужно, чтобы герб смотрелся еще симпатичнее.

Также уточнили изображение стилизованного контура территории страны, материков, рисунок цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение ленты с надписью «Республика Беларусь». Сети параллелей и меридиан станут тоньше, колосья по правую и левую стороны герба – декаративными. Зеленый контур Беларуси заменили на золотой.

Минюст говорит, что поводом для изменений послужили обращения беларусов: «Именно от граждан звучало предложение изменить грани звезды, так как в предыдущем варианте грани очень четкие, и был какой-то милитаристский характер, как в военных звездах. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной. И тоже многим не нравились линии меридиан, поэтому они стали светлее».

Конкретные сроки замены старого герба на обновленный пока не определены. Замена будет проходить постепенно.