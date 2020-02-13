В агрогородке Сава горел матрас – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Вечером 9 февраля в РОЧС сообщили о возгорании в агрогородке Сава — что-то горело в доме на улице Черникова.





О пожаре сообщили соседи. Они же до прибытия спасателей и ликвидировали возгорание, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Илья Ерофеев. Залили водой тлеющий матрас и постельные принадлежности, а также вывели на улицу гостя хозяйки.





Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Валерия Дроздовская

Фото РОЧС