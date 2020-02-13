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В агрогородке Сава горел матрас – Фото

13.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вечером 9 февраля в РОЧС сообщили о возгорании в  агрогородке Сава — что-то горело в доме на улице Черникова.

 

В агрогородке Сава горел матрас – Фото

 

О пожаре сообщили соседи. Они же до прибытия спасателей и ликвидировали возгорание, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Илья Ерофеев. Залили водой тлеющий матрас и постельные принадлежности, а также вывели на улицу гостя хозяйки.

 

В агрогородке Сава горел матрас – Фото

 

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Валерия Дроздовская

Фото РОЧС


 
Теги: Могилев
 
 
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  Вечером 9 февраля в РОЧС сообщили о возгорании в  агрогородке Сава — что-то горело в доме на улице Черникова.     О пожаре сообщили соседи. Они же до прибытия...
 
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