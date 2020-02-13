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В агрогородке Сава горел матрас – Фото
13.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вечером 9 февраля в РОЧС сообщили о возгорании в агрогородке Сава — что-то горело в доме на улице Черникова.
О пожаре сообщили соседи. Они же до прибытия спасателей и ликвидировали возгорание, рассказал инспектор ИНиП РОЧС Илья Ерофеев. Залили водой тлеющий матрас и постельные принадлежности, а также вывели на улицу гостя хозяйки.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Валерия Дроздовская
Фото РОЧС
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Вечером 9 февраля в РОЧС сообщили о возгорании в агрогородке Сава — что-то горело в доме на улице Черникова. О пожаре сообщили соседи. Они же до прибытия...
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