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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

13.02.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
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Снимки в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, фотографии были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project. На снимках запечатлен Дадаев, сидящий в компании других осужденных за накрытым столом. Отмечается, что в тот момент осужденный отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

Фото: телеграм-канал «Подъем!»

Политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, неподалеку от Кремля. По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей.


За убийство Немцова были осуждены пять уроженцев Чечни, в том числе Дадаев, их приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет. Дадаев отбывал наказание в Иркутске до ноября 2018 года, затем его как злостного нарушителя порядка перевели на год в колонию тюремного типа в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа.

По данным «Росбалта», осенью 2019 года Дадаева вернули в иркутскую ИК №3 и сразу поместили в помещения для строгих условий содержания (СУС), одновременно ФСИН подала в суд ходатайство о его переводе в тюрьму. 12 февраля стало известно, что Куйбышевский районный суд Иркутска удовлетворил представление начальника колонии, пишет lenta.ru

 
 
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В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии.
 
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