Дом совместного проживания для пенсионеров и инвалидов открыт в Белоозерске

Строение рассчитано на одиноких пожилых людей, инвалидов, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Березовского территориального центра социального обслуживания населения Людмилу Мороз.

В учреждении могут одновременно проживать четыре человека. Постояльцы самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, занимаются бытом и организуют свой день. К ним регулярно наведывается и соцработник.

«Это инновационное направление в сфере соцобслуживания. Дом совместного самостоятельного проживания и в целом стационарозамещающие формы - хорошая альтернатива пребыванию пожилых людей в домах-интернатах, больницах сестринского ухода. Здесь они находятся в привычной для себя обстановке, в комфортных домашних условиях».

Пенсионеры в Интернете. Главное – уметь включить компьютер? Подробнее