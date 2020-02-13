|
Дом совместного проживания для пенсионеров и инвалидов открыт в Белоозерске
13.02.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Строение рассчитано на одиноких пожилых людей, инвалидов, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщает
В учреждении могут одновременно проживать четыре человека. Постояльцы самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, занимаются бытом и организуют свой день. К ним регулярно наведывается и соцработник.
«Это инновационное направление в сфере соцобслуживания. Дом совместного самостоятельного проживания и в целом стационарозамещающие формы - хорошая альтернатива пребыванию пожилых людей в домах-интернатах, больницах сестринского ухода. Здесь они находятся в привычной для себя обстановке, в комфортных домашних условиях».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это второй дом совместного самостоятельного проживания в Брестской области. Еще один такой работает в Ляховичском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)