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Дом совместного проживания для пенсионеров и инвалидов открыт в Белоозерске

13.02.2020 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дом совместного проживания для пенсионеров и инвалидов открыт в Белоозерске
pixabay.com

Строение рассчитано на одиноких пожилых людей, инвалидов, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на директора Березовского территориального центра социального обслуживания населения Людмилу Мороз.

В учреждении могут одновременно проживать четыре человека. Постояльцы самостоятельно оплачивают коммунальные услуги, занимаются бытом и организуют свой день. К ним регулярно наведывается и соцработник.

«Это инновационное направление в сфере соцобслуживания. Дом совместного самостоятельного проживания и в целом стационарозамещающие формы - хорошая альтернатива пребыванию пожилых людей в домах-интернатах, больницах сестринского ухода. Здесь они находятся в привычной для себя обстановке, в комфортных домашних условиях». 

Дом совместного проживания для пенсионеров и инвалидов открыт в Белоозерске
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Это второй дом совместного самостоятельного проживания в Брестской области. Еще один такой работает в Ляховичском районе.
 
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