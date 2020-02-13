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Иран пригрозил стереть Тель-Авив с лица земли
Источник материала: Партизан
Иранские ракеты сравняют Тель-Авив с землей, если Соединенные Штаты Америки нападут на Тегеран.
Как сообщает MIG News, такое заявление сделал пресс-секретарь правительственного Совета Ирана и бывший главнокомандующий "Корпусом стражей исламской революции" Мохсен Резаи.
"Режиму аятолл не хватает только предлога для уничтожения Тель-Авива, потому что Израиль сыграл свою роль в убийстве командующего "Аль-Кудс" генерала Кассема Сулеймани", – сказал он.
По словам Резаи, Тегеран обладает точной информацией об американской деятельности в Ираке и странах Персидского залива.
"Все американские базы и авианосцы находятся "под колпаком" военной разведки Ирана", – добавил он.
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Иранские ракеты сравняют Тель-Авив с землей, если Соединенные Штаты Америки нападут на Тегеран.
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