Citroen модернизировала свою самую популярную модель - хэтчбек C3

Источник материала: Tut.by

Задорного вида «пятидверка» C3 — мировой бестселлер в нынешней модельной гамме Citroen. С момента дебюта в конце 2016 года третье поколение модели нашло 750 тысяч покупателей, а посему плановое обновление, учитывая популярность хэтчбека, оказалось довольно скромным.





Снаружи отличить машину 2020 модельного года от прежней версии сможет наметанный глаз — «в базе», например, все C3 теперь щеголяют новой светодиодной головной оптикой, а на дверях изменилось оформление полиуретановых протекторов Airbump, которые состоят из трех крупных наполненных воздухом камер вместо семи у дореформенной версии и призваны защищать от царапин и мелких повреждений. Также слегка подретушированы передний бампер, появились новые варианты окраски кузова и легкосплавные колесные диски диаметром до 17 дюймов.





От C4 Cactus обновленному хэтчбеку достались сиденья Advanced Comfort, лучше принимающие форму тела седока и более равномерно распределяющие нагрузку. Также появились новые материалы отделки, а расширенный набор ассистентов включает датчики парковки спереди, функцию автоматического торможения и систему контроля усталости водителя.





Моторная гамма обновленного C3 включает два бензиновых моторчика PureTech объемом 1,2 л мощностью 82 л.с. и 108 л.с. (версия с турбонаддувом), а также 1,5-литровую дизельную «четверку» BlueHDi (98 л.с.). Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат».





В европейской продаже обновленный вариант субкомпактного хэтчбека Citroen, конкурирующего с Ford Fiesta, Renault Clio и Volkswagen Polo, появится в июне этого года. Стоимость пока не озвучена.