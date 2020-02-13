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Кот Belarus заработал в США тысячи долларов на Инстаграме

13.02.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пользователи Instagram с удовольствием следят за жизнью трехлетнего косоглазого кота из Сан-Франциско по имени Belarus.

Владелица кота породы нибелунг, которую зовут Рейчел, была подписана на множество страниц по спасению животных в Instagram. Она надеялась однажды приютить какое-нибудь несчастное животное (кота или собаку).

Когда она увидела фото необычного кота Belarus, то сразу же захотела навестить его в приюте Сан-Франциско, сообщает metro.co.uk. Рейчел пришлось занять очередь, потому что необычное животное хотело забрать домой много добродушных людей.

Она утверждает, что такие глаза никак не мешают животному в повседневной жизни: он, как и все коты, любит гонять мяч и прыгать.

К счастью, вскоре Рейчел смогла победить и забрать кота себе. Теперь Belarus стал звездой Instagram, на его страницу подписано более 200 000 человек.

Рейчел рассказывает, что кот очень добрый и игривый, нежный и любопытный. Поскольку хозяйка забрала кота к себе в возрасте 1 года, она точно не уверена, является ли его косоглазие врожденным, либо животное приобрело его в качестве осложнения после травмы. 

Хозяйка Belarus решила использовать популярность своего питомца в благих целях – она открыла интернет-магазин, в котором продает джемпера и футболки с изображением своего кота, пишет 7news.com.au. 

Люди охотно покупают такой товар, что позволило Belarus и Рейчел за последний год собрать и потратить на благотворительность более 4000 долларов для приюта животных, в котором находился Belarus, 1000 долларов для Cat Town в Оакланде и 1000 долларов для Community Animal Response Team в Сонома.

 
 
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Пользователи Instagram с удовольствием следят за жизнью трехлетнего косоглазого кота из Сан-Франциско по имени Belarus.
 
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