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в Осиповичах профсоюзы проведут прием граждан 18 февраля
13.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
18 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00
в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652)
КОПЦОВА Светлана Васильевна — главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма проведет прием граждан по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.
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18 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00 в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652) КОПЦОВА Светлана Васильевна — главный правовой...
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