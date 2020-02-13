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в Осиповичах профсоюзы проведут прием граждан 18 февраля

13.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

18 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00

в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652)

КОПЦОВА Светлана Васильевна — главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма проведет прием граждан по вопросам разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений.

 

 

 
 
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18 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00 в Осиповичском районном объединении профсоюзов (ул. Сумченко, 33 каб. 209, тел. 51652) КОПЦОВА Светлана Васильевна — главный правовой...
 
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